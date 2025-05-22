澳洲东部洪水成灾1死5万人受困

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（法新社雪梨22日电） 暴雨今天继续侵袭澳洲东部，导致原已暴涨的河流进一步泛滥，淹没道路，近5万人受困。

警方在位于雪梨东北方约400公里的乡村小镇摩托（Moto）一间被洪水淹没的民宅内，发现一名63岁男子的尸体。

当局派出直升机、船只和无人机进行大规模搜救，还有民众爬上屋顶躲避不断高涨的洪水。

仅仅两天，暴风雨就已为新南威尔斯州（New South Wales）部分地区带来超过4个月的降雨。

州长柯民思（Chris Minns）告诉记者：「我还必须说，我们接下来24小时会听到更多坏消息，这场天灾对这个社区造成严重打击。」

麦克利河（Macleay River）河畔农业中心肯普赛镇（Kempsey）镇长林因（Kinnie Ring）告诉法新社，肯普赛镇在毫无预警的情况下就被洪水包围。

林因今天表示：「你通常认为雨打在铁皮屋顶上很疗愈，但此刻雨声震耳欲聋，十分可怕。倾盆大雨，每当降雨，都让人不禁担心接下来会发生什么事。」

林因说，光是她所在的地方政府辖区，就有超过2万人与外界隔绝，其中许多人无法获得药物或物资。

柯民思表示，新南威尔斯州中北岸（Mid North Coast）的洪水可能导致近5万人被困，当局担心至少有3人失踪。