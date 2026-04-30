澳洲外长：中国同意合作出口航空燃料

afp_tickers

2 分钟

（法新社北京29日电） 澳洲外长黄英贤（Penny Wong）今表示，中国已同意与澳洲合作，促进航空燃油出口，以缓解中东战争导致的断供问题。

中东冲突及荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）关闭，使全球约20%的原油运输受阻，造成燃油价格飙升，许多亚太国家正面临能源危机。

中国是澳洲等多个国家的航空燃油和柴油主要出口国。藉由庞大战略石油储备，中国暂时避免伊朗战争带来的严重能源冲击，但战事爆发初期为保护国内供应，北京曾暂停出口。

黄英贤在北京与中国外长王毅及中国国家副主席韩正会谈后告诉媒体：「我可以证实……中国政府正协助澳洲企业参与航空燃油相关事务。」还说这项举措是「重要的一步，但只是第一步」。

根据稍早澳洲外交部发布的声明，黄英贤向韩正强调，印太地区的炼油厂因荷莫兹海峡受阻影响尤为严重。

在会谈中，她呼吁双方贸易应加强互惠，强调澳洲稳定向中国供应原物料和粮食，中国也应确保持续向澳洲出口汽油、煤油及肥料等产品。

黄英贤在记者会说：「我表明，中国出口给澳洲的进口物资，包括航空燃油，支撑澳洲的资源产业，而这个产业也有助于两国贸易关系当中极为重要的商品流动。」

英国「金融时报」28日引述业界消息披露，中国预计5月恢复出口，主要国有企业正申请相关执照。