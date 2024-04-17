澳洲大堡礁严重白化 历年之最

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（法新社雪梨17日电） 澳洲壮观的大堡礁（Great Barrier Reef）正经历有史以来最严重的白化现象。

澳洲联邦政府资助的大堡礁海洋公园管理局（GBRMPA）今天表示，科学家进行空中调查指出，大堡礁1000多个珊瑚礁中，约730个已经白化。大堡礁海洋公园管理局在声明中说：「今年夏天整个大堡礁遭受的累积影响，比往年夏天还要严重。」

联合国教科文组织（UNESCO）今年稍后将检视澳洲的努力，视其是否足以让大堡礁维持世界遗产的地位。

大堡礁常被称为世界上最大的生物结构，绵延2300公里，拥有令人惊叹的生物多样性，包括600多种珊瑚和1625种鱼类。这是过去8年来，第5次大规模珊瑚白化事件。

珊瑚对于生长环境极为敏感，环境条件的改变将直接影响珊瑚与虫黄藻（zooxanthellae）的共生关系，当珊瑚为了存活而排出虫黄藻时，就会发生白化，如果高温持续，珊瑚最终将会变白并且死亡。

大堡礁海洋公园管理局首席科学家毕登（Roger Beeden）表示，气候变迁对全球珊瑚礁构成最大威胁。「大堡礁是个不可思议的生态系统，尽管它一次又一次地展现韧性，但今年夏天尤具挑战性。」

坐落在澳洲东北角的蜥蜴岛（Lizard Island）可说是一个小小热带天堂，有着生机勃勃的珊瑚礁，如今却像是一座水中坟墓。

在蜥蜴岛生活和工作了33年的海洋生物学家霍格特（Anne Hoggett）表示，当她第一次来到蜥蜴岛时，珊瑚白化现象大约每10年出现一次。

霍格特说，现在这种情况每年都会发生，蜥蜴岛珊瑚礁上脆弱的轴孔珊瑚（Acropora）约有80%在今年夏天白化。

霍格特向媒体表示：「我们还不清楚这些珊瑚是否已经遭受太多伤害而无法复原。」

澳洲已投资约50亿澳元（约新台币1043亿元）用于改善水质，减少气候变迁影响，以及保护受威胁物种。