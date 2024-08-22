澳洲知名同志企鹅伴侣之一过世

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（法新社雪梨22日电） 雪梨海洋生物水族馆（Sea Life Sydney Aquarium）今天表示，澳洲知名的同志企鹅史分去世，得年11岁。

雄性巴布亚（Gentoo）企鹅史分（Sphen）和魔术（Magic）2018年一起用小石子筑巢，引起园方饲养员注意，随后受到全球瞩目。

它们最终接收来自其他企鹅伴侣的蛋，于2018年孵化出赖拉（Lara），2年后再孵出克兰西（Clancy）。

雪梨海洋生物水族馆表示，这对受瞩目的「同志」企鹅中，较年长的史分在即将满12岁时过世，在圈养环境中已算长寿。

史分和魔术被澳洲乃至世界各地视为同性恋偶像，不仅成为雪梨同性恋嘉年华会（Sydney Mardi Gras）花车的灵感，还出现在影音串流平台Netflix情境喜剧「异类」（Atypical）中。

不过这两只企鹅也招致批评声浪，一些保守派团体说，这对企鹅无意间被用来推动政治目的。

不像许多哺乳动物，雄企鹅和雌企鹅都能承担同样的育儿角色，各自分担一半责任。同性伴侣并非前所未闻，但它们在野外的寿命通常很短。

这也不是首次有同性企鹅伴侣在圈养环境中去孵化别的企鹅的蛋，世界各地少数几个动物园也有类似的案例。

2009年，德国动物园两只雄企鹅成功孵化并养育一只幼企鹅，它先前被柏林动物园里的异性恋父母弃置不顾。更早之前，纽约一座动物园有两只雄性南极企鹅（Chinstrap）被发现经常试图交配。