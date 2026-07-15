热浪席卷德国 6月高温死亡人数激增32%

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（法新社柏林14日电） 德国官方今天公布的数据显示，在6月破纪录的热浪期间，德国全国死亡人数较过去4年同期平均激增32%。

德国联邦统计局（Federal Statistical Office）数据指出，6月22日至28日这一周，全国约有2万3900人死亡，较前2周增加了7100人。

热浪6月席卷西欧，多地气温飙升，德国部分地区最高温突破摄氏41度。

这份数据上修了德国联邦统计局先前的估计，将热浪期间的相关死亡人数由约6800人调升至约7100人。

德国联邦统计局表示，德国今年除了6月最后一周外，其余时间的死亡人数大致维持在过去4年的同期范围内，甚至部分低于往年。

德国卫生机构罗伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）上周预估，德国这次热浪至少造成5100人死于高温相关因素。

德国联邦统计局资料指出，2022年至2025年间，每年因高温相关因素死亡的人数约2600人至4900人。

根据这份报告，迄今2018年与2019年的热浪致死人数仍最多，死亡人数分别为约8400人及6900人。

欧盟气候监测机构上周表示，西欧今年6月经历了有纪录以来最炎热的6月。