特拉维夫建物遭攻击命中 伊朗媒体称以色列、美国袭能源设施

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（法新社特拉维夫24日电） 以色列特拉维夫市长表示，今天传出伊朗飞弹来袭警报后，市内一栋建筑遭命中受损，急救人员则称已治疗4名轻伤人员。同日伊朗媒体报导，以色列及美国攻击伊朗能源设施。

特拉维夫（Tel Aviv）市长赫尔代（Ron Huldai）告诉记者，这栋建筑物被一场「直接攻击」命中。

法新社记者现场目击，这起发生在特拉维夫北部高级住宅区的袭击，导致一栋3层楼老旧建筑外墙被炸开，瓦砾散落街头。

包括军方电台在内，多家以色列媒体报导，警方认为这起毁损事件是由一枚带有3到4枚弹头的集束弹药飞弹所造成，每颗弹头携带大约100公斤的炸药。

以色列紧急医疗救护组织「红色大卫之星」（Magen David Adom）公布一栋受影响公寓的影像，显示爆炸造成严重毁损。

红色大卫之星还说，已为4名轻伤者提供治疗，并迅速让他们出院，修正了稍早6人轻伤的说法。该组织一名消息人士指出，这些人是因爆炸引发小型火灾而吸入烟雾。

目前为止，以色列军方今天已对以色列中部和南部7度警告伊朗飞弹来袭；以军也就来自黎巴嫩的飞弹或火箭，对北部发布至少6次警报。

同日伊朗媒体报导，以色列与美国攻击两处天然气设施及一条管线。而几小时前，美国总统川普（Donald Trump）才刚宣布暂缓攻击伊朗能源基础设施。

伊朗法斯通讯社（Fars news agency）指出：「犹太复国主义者与美国敌人持续发动袭击，伊斯法罕（Isfahan）卡维街（Kaveh Street）上的天然气管理大楼及天然气调压站成为攻击目标。」

报导补充道，这些位于伊朗中部的设施「局部受损」，而法斯通讯社是唯一报导相关事件的伊朗媒体。

此外，西南部库尼（Khorramshahr）发电厂的天然气管线亦遭攻击。

川普昨天宣布已与伊朗进行谈判，并暂停攻击伊朗发电厂5天，随后又告诉法新社，与伊朗相关局势进展非常顺利。不过，伊朗媒体昨天表示，并未就结束战争进行任何谈判。