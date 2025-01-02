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特斯拉Cybertruck在川普饭店外爆炸 至少1死7伤

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（法新社洛杉矶1日电） 美国警方今天指出，1辆特斯拉（Tesla）电动皮卡Cybertruck在拉斯维加斯（Las Vegas）一间隶属总统当选人川普的饭店外爆炸，造成至少1死7伤。

拉斯维加斯警局首长麦克马希尔（Kevin McMahill）向媒体表示，这辆特斯拉Cybertruck在川普国际饭店（Trump International Hotel）玻璃入口处停了下来，接着发生「剧烈爆炸」。

影片显示，这辆Cybertruck停在饭店门口后爆炸起火，接着发生类似烟火的小型爆炸。

麦克马希尔表示，「Cybertruck车内有1人死亡」，另外7人受到轻伤。

他说，这间饭店已疏散人群。

特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）指出，这次爆炸「由这辆租用的Cybertruck车内非常大型烟火和/或炸弹所引发」，他还在社群媒体平台X发文说，「这与车辆本身无关」。

他稍早表示，「整个特斯拉高阶团队」正在调查这起爆炸事件，还说「我们从未见过这样的情形」。

白宫指出，总统拜登已接获这次爆炸简报，并指示团队提供任何必要的协助。

拜登稍早前也接获在纽奥良（New Orleans）发生的汽车冲撞事件简报，这起事件造成至少15人死亡。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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