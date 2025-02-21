王毅谈俄乌战争：支持美俄达成的共识

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（法新社北京21日电） 美俄日前在沙乌地阿拉伯首都利雅德举行会谈后，同意设立高阶工作小组，探讨斡旋结束俄乌战争的可能性。中国外长王毅昨天在20国集团外长会谈到俄乌战争时称，中方支持一切致力于和平的努力，包括最近美俄达成的共识。

王毅昨天出席20国集团（G20）外长会并发言，谈到俄乌战争时表示，中方注意到，最近和谈的呼声不断上升，和平的窗口正在开启。虽然各方立场不一致，复杂问题难有简单解决办法，但对话总比对抗好，和谈总比打仗好。

王毅表示，中国始终主张危机尽早和平解决，按照中国国家主席习近平提出的「四个应该」积极劝和促谈。中方支持一切致力于和平的努力，包括最近美俄达成的共识，期待各当事方能够找到照顾彼此关切、可持续和持久的解决方案。

王毅表示，中方愿根据当事方的要求，考虑国际社会尤其是全球南方国家的关切，为危机政治解决继续发挥建设性作用。

王毅又表示，当今国际形势变乱交织，地区冲突动荡频发，20国集团应共同做维护世界和平稳定的力量，中方愿与各方积极努力，各国应该相互尊重主权和领土完整，尊重各国自主选择的发展道路和社会制度。

王毅又指，各国应坚持通过对话谈判，以和平方式解决国家间分歧，政治解决国际和地区热点问题，不搞阵营对抗、不干涉别国内政。各国应走对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。

美国与俄罗斯已就结束俄乌战争一事展开会谈，但乌克兰并未受邀参加，而乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）之后还跟川普互呛。