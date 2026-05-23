玻利维亚反政府示威再起 总统巴斯面临更大下台压力

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（法新社拉巴斯23日电） 玻利维亚镇暴警察昨天再度在首都拉巴斯（La Paz）与反政府示威者爆发冲突，这是一周内的第二次。工会和原住民族团体持续要求总统巴斯下台。

法新社报导，尽管巴斯（Rodrigo Paz）承诺会回应劳工团体和原住民社群的不满，但要求这位与商界友好的保守派总统辞职的声浪始终不断。

巴斯6个月前上任时，玻利维亚正陷入1980年代以来最严重的经济危机，面临燃料与外汇极度短缺，以及通膨失控，4月的年通膨率高达14%。

为了替不断流失的外汇存底止损，巴斯下令取消已实施20年的燃料补贴，但他至今仍无法稳定燃料供应。

由农民、劳工、矿工、运输业者和教师组成的示威群众拉瘫痪拉巴斯的交通，高喊：「他就该下台，该死！」

来自南部矿业重镇奥鲁洛（Oruro）、现年50岁的示威者阿帕萨（Melina Apaza）告诉法新社：「他上任6个月，连最基本的问题都还解决不了……现在我们甚至得在买肉和买牛奶之间做选择。」

示威群众向镇暴警察投掷棍棒与石块，警方则连续发射催泪瓦斯，阻止他们接近政府机关前的广场。

巴斯藉由撤换不受欢迎的劳动部长，并承诺让矿工及其他抗议团体在政策制定中拥有更多发言权，试图平息怒火。然而，这些示好似乎未能奏效。

工会在5月初就已发起行动，要求加薪、改善燃料供应及维持经济稳定。但随着时间过去，抗争规模如滚雪球般扩大为全面性的动乱，并出现要求美国支持的巴斯下台的激烈呼声。