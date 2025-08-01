你知道瑞士的国旗是正方形的吗？

每年8月1日瑞士国庆，世界上最大的瑞士国旗(80x80米)都会出现在瑞士东部的Säntis山上。 Keystone / Ennio Leanza

瑞士的特别之处体现在方方面面，拿他们的国旗来说就很独树一帜，瑞士的国旗不像其他国家的国旗是长方形的，而是正方形，而且无论那个边朝上，看起来都毫无区别。"瑞士的国旗上是一个大大的加号"，常常有人这样笑着这么说。然而，瑞士国旗的特色可远不止一个数学符号"加号"这么简单，它是一面有着丰富历史性、与众不同的国旗。

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瑞士国旗是除梵蒂冈国旗之外唯一的正方形国旗，然而与梵蒂冈国旗相比，瑞士国旗更具特色，因为瑞士国旗可以翻过来调过去，无论哪一边朝上，看起来都没有变化。

把瑞士国旗翻个个儿，看起来也不会有任何区别。 CC BY-SA

所以下次如果再有人拿瑞士人的“方块性思维”(死板、循规蹈矩)开玩笑，就可以拿他们的国旗举例。

瑞士十字(严格来说是四臂等长的希腊十字)也是一个辨认度很强的简易符号，这个符号在平面设计领域非常受欢迎，现在已经成为代表瑞士风格的标志。

20世纪五、六十年代一股图形热享誉全球，形式简洁、概念性强的图形一度受到追捧。

而瑞士十字正好符号这种风范，现在瑞士的新护照，每一页都有瑞士十字，设计感十足。

瑞士新护照的每一页都由瑞士十字。 Keystone / Christian Beutler

关于瑞士国旗上的这个十字，常常有人说它是中立、民主和自由的象征，十字架的四臂象征着四种不同的国家语言。但是这些都是些没有历史依据的说法。

第一面正式国旗是面三色旗

瑞士国旗完全可以不是现在的样子。1798年，在法国的镇压下，瑞士成为了海尔维第共和国。

当时，出现了瑞郎和第一面官方国旗-一面三色旗-拿破仑似乎对三色旗情有独钟。海尔维第共和国的国旗与今天马里的国旗相同：由绿色、红色和黄色组成。

海尔维第共和国的旗手，瑞士最早的国旗是这样的三色旗。 Wikimedia Commons / Amt für Kultur des Kantons St. Gallen 2003

然而没过多久，海尔维第共和国就转换成了一个统一的国家，就连拿破仑自己都说：”大自然造就了一个联邦制国家，逆天而为不是聪明人的做法”。

海尔维第共和国仅存在了5年，随之消失的还有那面三色国旗。而瑞郎却直到现在仍然是一个成功的故事。

战场上诞生的标志

在三色旗之后，瑞士毫不费力地就找到了自己的国旗。毕竟，红底白十字的组合在这里已经存在了几个世纪-尽管是以不同比例的形式出现，而且从未正式使用过。

今天成为瑞士象征的十字，最早的文献记载可以追溯到1339年。

在劳蓬战役(Schlacht von Laupen)期间，与弗里堡以及勃艮第和哈布斯堡领地的封建领主作战的伯尔尼军队和邦联军队在他们的铠甲上缝上了一个白色十字架，这样他们就能认出对方，以免误伤盟友，最重要的是不会被盟友刺伤。

《瑞士历史词典》上关于十字架的起源有三种假设，按照可信度顺序排列如下：

来自底比斯军团以及来自对指挥官圣毛里乌斯的崇拜。

来自神圣罗马帝国的帝国风暴旗。

来自基督受难时的工具，尤其在瑞士中部最受尊重。

事实上，一个多世纪以来，十字架-通常以红色为背景，经常以各种形式出现在瑞士士兵的盔甲和旗帜上-这些士兵来自瑞士不同州的混合部队和雇佣军，而红色可能是暗指基督的鲜血。

而在欧洲这种红底白十字的组合一直被公认为是瑞士那个由13个州组成的独特而结构复杂的联盟的标志。

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现代瑞士国旗”之父”

一些历史学家将19世纪瑞士国旗的复兴归功于尼克劳斯-弗朗茨·冯-巴赫曼(Niklaus Franz von Bachmann)。第二次世界大战期间，他率领瑞士移民军团为奥地利和英国作战。

1800年，他为自己的部队设计了一面与今天的国旗非常相似的旗帜。1802年，他担任联邦主义者军队的总司令，在斯特克利战争中击败了赫尔维蒂共和国军队。

1814年，联邦委员会决定将瑞士十字作为联邦的官方标志-1815年的《联邦宪章》自豪地描绘了这一标志。

从那时起，民众中的进步力量和民族主义团体(尤其是体操俱乐部、射击俱乐部和合唱团)开始采用十字架作为标志。

卡尔·施陶弗(Carl Stauffer)于1841年绘制的第一面联邦旗帜的水彩画。施陶弗的设计附有详细说明和尺寸，并作为未来步兵营旗帜的模板发送给各州。 Creative Commons CC BY-SA / Schweizerisches Landesmuseum, Zürich

1840年，在后来的纪尧姆-亨利·杜富尔(Guillaume-Henri Dufour)将军的倡议下，第一面统一的军旗问世。

州步兵特遣队的旗帜是红底上面有一个由5个同等大小的正方形组成的十字，这个十字上面用金色字母写着州名。

1848年出台的《联邦宪法》标志着现代瑞士的诞生，宪章中规定所有部队都必须使用十字标志。

一直保持正方形

因为瑞士国旗源自军旗，所以它是正方形-当时的战旗都是方形的。

根据瑞士联邦委员会的一项决定，自1889年起，十字架的形状有了明确的规定：”瑞士联邦的盾形纹章是一个直立的、独立的白色十字架，位于红色的底色中，组成四臂的方形，长度比宽度长六分之一。

这与杜富尔的军旗有了差别，杜福尔的军旗看起来并不十分顺眼， 19世纪80年代新闻界和政界人士围绕国旗的设计进行了激烈争论。

这一决定最终确定了十字作为国家的标志，然而，关于边缘的比例、哪种红色和国旗是否应为正方形，却并未规定。而瑞士国旗保持了正方形的形状更多地是为了遵循传统。

直到2017年，《联邦徽章和其他公共标志保护法》修正案获得通过，才有了明确的规定：

有关形状、颜色和比例的规定在备注2中做出了描述。

在正方形的旗帜中央显示一个瑞士十字。

瑞士国旗比例、颜色的具体规定。 swissinfo.ch

两个例外

然而在结束这篇文章之前，我们还需要说明两个例外情况，如果您在公海上遇到一艘悬挂瑞士国旗的船只，您会发现这面旗帜是长方形的。

您没有看错，这并不是疏漏，这是瑞士的航海旗，1941年4月9日联邦委员会为防止瑞士船只在战争期间受到袭击而引进了这种特殊旗帜。

为了适应国际标准，瑞士航海旗自那时起就是长方形的，其具体比例在《联邦瑞士国旗航行法》中有明确规定。在航空领域情况也类似。

第二个例外涉及奥运会：总部设在洛桑的国际奥林匹克委员会决定，自2004年雅典奥运会起，所有参赛国的国旗都必须是长方形格式。

这样做是为了确保没有任何国旗特别突出，因为这与奥林匹克平等、相互尊重的精神相违背。

对此我们不想多说，但不得不提一句，尼泊尔的上下两个三角形的国旗就被允许了，而瑞士的正方形却不行。算了，不说了，毕竟我们不是那么死板的人。

(编译自德文：杨煦冬/dh)

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