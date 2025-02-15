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奥黛丽·赫本为何钟情瑞士？阿尔卑斯低调奢华的魅力

奥黛丽·赫本曾经居住的瑞士别墅，如今挂牌出售。
Getty Images / Condé Nast

多年来，瑞士以其宁静的环境和对隐私的尊重，吸引了众多名人前来定居。电影传奇奥黛丽·赫本曾在这里度过她人生的最后岁月，如今她的故居挂牌出售，再次让人们将目光投向这个避世天堂。从历史名人到现代富豪，瑞士的魅力从未褪色。

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我撰写关于人工智能技术的快速发展及其对社会可能影响的报道。 我来自英国，曾在伦敦BBC工作，之后移居瑞士，加入瑞士资讯。

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这座18世纪的农舍位于洛桑附近的托洛切纳兹村(Tolochenaz)，1963年至1993年赫本去世前，她一直是这栋房子的主人。这座别墅共有12间卧室、8间浴室，如今由现任屋主挂牌出售，标价1900万瑞郎(约合人民币1.54亿元)。

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卖家卡塔琳娜·博若兰(Katharina Beaujolin)在接受彭博社采访时回忆道：“赫本60岁生日时，收到60株白玫瑰，她在花园里种下了一片玫瑰园，如今其中一半仍在绽放。”

这位英国女演员因主演《罗马假日》(1953)、《蒂凡尼的早餐》(1961)和《窈窕淑女》(1964)而一举成名。

在电影大获成功、屡获殊荣之后，赫本选择暂别银幕，进入半退休状态，专心抚养孩子。后来，她投身公益事业，成为联合国儿童基金会的亲善大使。

1993年，赫本因癌症去世，长眠于托洛切纳兹这座静谧的乡村墓地。

多年来，许多电影明星、作家和体育名将都被瑞士的迷人风光、宽松的税收政策以及畅达欧洲各地的便利交通所吸引，纷纷选择来到瑞士。

对于明星而言，瑞士不仅是奢华度假的天堂，高山、宫殿般的居所、世界顶级的冬季运动资源应有尽有。

更重要的是，这片土地还提供了最稀缺的两样东西：宁静与隐私。正因如此，赫本才能在这里远离镁光灯的追逐，避开媒体的喧嚣，享受属于自己的岁月静好。

事实上，瑞士的安宁，与赫本颠沛动荡的童年形成了鲜明对比。第二次世界大战期间，赫本在荷兰长大，据传曾为抵抗组织秘密传递情报，而她的父母却被指同情纳粹事业。

赫本(与儿子卢卡·多蒂合影)希望有一个宁静的地方来养育孩子
赫本(与儿子卢卡·多蒂合影)希望有一个宁静的地方来养育孩子 Getty Images / Condé Nast

她的父亲约瑟夫·赫本·罗斯顿(Joseph Hepburn-Ruston)在她六岁时便抛下家庭离去，这对赫本幼小的心灵造成了深远而不安的影响。

赫本的儿子、电影制片人肖恩·赫本·费雷尔(Sean Hepburn Ferrer)回忆道，母亲是个谦逊低调的人，她格外珍惜瑞士所给予的安宁与安全感，在这里，她终于可以过上普通人的生活。

在这里，她可以远离好莱坞演艺圈的生活方式，把儿子们抚养成人；在这里购物，不必担心被狗仔队围追堵截；在这里，她可以用法语–她会说的五种语言之一–与当地人交谈。

从16世纪因宗教迫害而逃离法国的胡格诺派新教徒，到20世纪50年代为躲避美国“反共猎巫行动”而来到瑞士的喜剧大师查理·卓别林，瑞士一直以来都是中立的避风港。

“远离好莱坞的压力，能在欧洲生活，对他来说是一种解脱。在生命的最后25年里，他有了稳定的家庭生活、规律的作息，情绪也变得平和，而这一切都发生在瑞士。”卓别林的儿子迈克尔在2014年接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时这样说道。

意大利影坛巨星索菲亚·罗兰(Sophia Loren)在2014年出版的回忆录中也提到，她在上世纪80年代搬到日内瓦，正是为了寻找一个让她和家人“更加安心、生活更为宁静”的地方。

她还表示：“在日内瓦，我从生活的点滴中感受到快乐，把时间用在思考、阅读和写作上。”

瑞士也曾是摇滚巨星蒂娜·特纳(Tina Turner)告别动荡过去的心灵归宿。1994年，蒂娜搬到瑞士，并在苏黎世的一处高级住宅区生活，直至2023年去世。“瑞士给了我家的感觉，简直完美。在这里，人们尊重彼此的隐私，也懂得互相关心。”她在2014年接受采访时感慨道。

包括查理·卓别林在内的许多名人都在瑞士留下了自己的印记
包括查理·卓别林在内的许多名人都在瑞士留下了自己的印记 Keystone

从日内瓦湖畔的卓别林世界博物馆，到蒙特勒矗立的前皇后乐队主唱弗雷迪·墨丘利(Freddie Mercury)铜像，这些国际巨星不仅把瑞士当作归宿，也在这片土地上留下了属于他们的印记。

“如果你想让内心获得宁静，就来蒙特勒吧。”墨丘利曾如此评价这座风景如画的小镇，他在这里度过了生命的最后时光。

这句话，早已成为无数名人的心声。从大银幕上的风云人物大卫·尼文(David Niven)、罗杰·摩尔(Roger Moore)，到一级方程式赛车传奇人物迈克尔·舒马赫(Michael Schumacher)和阿兰·普罗斯特(Alain Prost)，他们都曾在瑞士找到心灵的港湾。

近年来，瑞士以其优美的自然环境、稳定的社会秩序和有利的税收政策，吸引了全球富豪和名流的关注。根据法国国际广播电台(RFI) 2021年的报道，每年约有40至50名中国富豪移居瑞士，其中大部分选择前往日内瓦州，其次是提契诺州、沃州和楚格州。

瑞士的顶尖私立寄宿学校也吸引了中国名流的子女前来就读。例如，知名歌手汪峰的女儿汪曼曦曾就读于瑞士的博索雷学院(Institut Le Rosey)，该校学费高达每年15万瑞郎(约合人民币121.8万元)，被誉为“贵族学校”，众多名流子女云集，包括丹麦和卢森堡皇室成员、F1赛车手等。此外，王菲与李亚鹏之女李嫣也就读于瑞士著名的博索雷学院。武打明星赵文卓于2019年将爱女赵紫阳送至瑞士罗西学院(Institut Le Rosey)就读。

(编辑：Reto Gysi von Wartburg/sb，编译自英文：瑞士资讯中文部/dh)

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