瑞士酒吧大火：未成年人怎么进去的？

在没有相关联邦法律的情况下，瑞士酒吧和夜总会的准入年龄由各州界定。 Keystone / DPA / BRITTA PEDERSEN

克莱恩-蒙塔纳(Crans-Montana)“星座”酒吧跨年夜的火灾造成40人死亡、119人受伤，成为瑞士近几十年来最惨重的火灾事故。在火灾中丧生的40人中，一半是未成年人，最小的只有14岁。他们到底能否进入酒吧和迪厅？法律对此有何规定？

5 分钟

关于这一点，瑞士没有联邦法律。因此，各个州依照各自的法规来保护青少年。在瑞士法语区各州之间，法规上的差异并不显著。

几乎所有地方都设定了一个关键年龄：16岁。16岁以上者进入酒吧不受限制。但未满16岁的青少年，晚上进入酒吧-甚至是咖啡馆/餐厅 -都必须有成年监护人陪同。

至于准入年龄限制适用于晚上几点，这因州而异。在悲剧发生的瓦莱州，年龄限制从晚上22点起生效。日内瓦州和纳沙泰尔州的规定较为宽松：从午夜零点起，未成年人才须有成人监护以进入酒吧。汝拉州和沃州限制相对严格，分别从晚上21点和20点起，就不准未成年人在无成年人陪伴的情况下进入酒吧。

酒吧和夜总会无区别

上述规定适用于酒吧、咖啡馆和餐厅，自然也包括克莱恩-蒙塔纳的“星座”酒吧。值得注意的是，不同于其他大部分州，瓦莱州对酒吧和夜店在规定上并不做区分。事实上，针对夜店的法律更为严格：通常禁止所有未成年人进入。

由上可见，按照法律规定，克莱恩-蒙塔纳火灾中14、15岁的青少年应该有成年人陪同。陪同人员可以是他们的父母、法定监护人或其他授权成年人。跨年夜悲剧发生时，情况是否如此呢？这点尚需调查。

>> 瓦莱州总检察官Beatrice Pilloud接受瑞士法语电视台采访回放(法):

外部内容

根据瓦莱州法律，场所经营者有责任核实未成年人的年龄。如不履行，违规者将被处以最高5万瑞郎的罚款，营业执照可能被吊销，场所也可能被勒令关闭。

虽然有相关法规，但在实践中，这些规定却很容易被规避。一位安全顾问向瑞士法语电视台解释说，未成年人有时会利用刚满18岁的朋友陪同，而不是由法定监护人或授权人员陪同。此外，他们也会出示伪造的学生证。

监管如何?

在“星座”酒吧的案例中，《一瞥报》(Blick)杂志采访的一位年轻证人也表示，可以通过一个装有自动门的侧门进入酒吧-该门可以通过输入密码打开，未成年人可以这样避开正门的年龄检查。火灾当晚，是否以及有多少人在除夕夜使用这种方法进入酒吧？这仍需调查确定。

“酒吧客人年龄之小，让我非常惊讶，”GastroVaud餐厅的负责人吉尔·梅斯特(Gilles Meystre)在接受法语电视台”论坛”(Forum)节目的采访时坦言，“我来自沃州，而沃州法律与瓦莱州不同：在我们这里，任何16岁以下的人如果没有父母的许可都不能进入酒吧或夜店。”

瓦莱州，特别是克莱恩-蒙塔纳的管控措施是否充分，业主是否履行了职责和义务？这些问题只有调查后才可知。

>> 沃州GastroVaud餐厅负责人吉尔·梅斯特(Gilles Meystre)的采访(法)：

外部内容

需要注意的是，一些州允许为特定活动放宽年龄限制。例如弗里堡州，如果酒吧或夜店专门为青少年举办活动，州政府可以给与降低年龄限制的特例。然而，瓦莱州没有这项规定。因此，”星座“酒吧的跨年夜活动并未获得任何特别许可。

(编译自法语：郭倢/dh)

