瑞士各州增强对企业的税收吸引力
随着税法修订，瑞士企业在2023-2025年期间的税收将享受减免福利。瑞士各州正借此提升对企业的税收吸引力。
根据瑞士独立经济研究咨询机构BAK发布的新闻稿，全球许多国家正在对企业实施更重的税负，以满足国内日益增长的财政需求，但在瑞士情况不同。
BAK税收指数(BAK Taxation Index)显示，2025年瑞士企业平均实际税负为13.4%，较国际平均水平的24%低10.6个百分点。由此，瑞士各州巩固了其税收吸引力，并在全球排名中处于领先地位。
其中，得益于税率下调，施维茨州(Schwyz)( -0.4个百分点)及卢塞恩州(Lucerne)( +0.3 percentage points)的企业承担的税负更轻；而沙夫豪森州的企业则由于2024年实施的经济合作与发展组织全球最低企业税率导致的税率上调，承担更重的税负(+1.1个百分点)。
为了防止跨国公司和科技巨头利用国际税收法律的差异和错配，人为造成应税利润减少或将利润从高税负国家(地区)转移至低税负国家(地区)，从而降低其整体税负，2021年七大工业国组织(G7)财长会议达成设置全球统一的最低企业税率的共识，并确定全球最低企业税率为15%，于2024年正式推行。
由于苏黎世州自筹资金扣除额减少，及州首府法人税率有所提高，该州的企业税负也同样上升(+0.5个百分点)。除此之外，其他多数州的企业税率保持不变。
BAK税收指数定期测算瑞士各州企业及其主要国际竞争对手的常规税负水平。
瑞士是全欧洲自然人和法人税负水平最低的国家之一。自然人的直接税每年以自行申报的方式征收，并在下一年分期支付。
瑞士的税制也同样体现了这个国家的联邦制架构：企业和个人均须缴纳所有三级税(联邦、州和市镇税)。联邦税收占全国税收总额的30%左右，各州占40%，各市镇占30%。
直接税
自然人和法人均须缴纳直接税。直接税占税收总额的70%左右，其中包括收入所得税(采用累进税率制)、企业所得税(税率介于11.7%和21.6%之间)，以及自然人的财产税(绝大部分州也都采用累进税率制)。联邦并不征收遗产税，但绝大部分州都征收遗产税。
预提税的税率为35%，它是联邦对银行利息所得和彩票中奖所得征收的一种源泉税。纳税人如果在其报税表中申报了相应的收入所得和财产，则联邦会将预提税全额退还给该纳税人。
间接税
间接税占瑞士税收总额的30%左右。最重要的间接税就是增值税，由联邦征收。目前增值税的税率是营业额的8.1%，为全欧洲最低的增值税税率之一。在两种情况下可享受降减税率：住宿服务的增值税税率是3.8%，日用品的增值税税率是2.6%。医疗服务和教育免征增值税。
信息来源：瑞士国家形象委员会外部链接
