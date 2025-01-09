中国跨境电商平台Temu和Shein直逼瑞士零售业

一项调查显示，多数瑞士零售商对中国低成本电商平台Temu和Shein(希音)带来的激烈竞争忧心忡忡。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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根据瑞士零售商协会1月7日发布的《2025年行业晴雨表》，超过60%的瑞士零售商对Temu、Shein、Amazon等线上平台的发展评价为“担忧”或“非常担忧”。该协会咨询了90位相关企业负责人，了解他们对2025年的展望和顾虑。
此外，70%的受访企业认为，中国两大跨境电商平台对瑞士零售业的影响“很大”甚至“巨大”，持相反观点的人仅占9%。非食品行业的中型企业正在承受低成本平台带来的影响。调查表明，价格压力和竞争仍是瑞士零售业2025年最担忧的问题。
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虽有网上竞争，瑞士商铺数量依然有所增长
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过去十年里瑞士实体零售商铺的数量有所增长。不过，网上零售业的发展更为迅猛。
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加之两级分化、中美对峙、俄乌战争及中东地区的战火，导致全球政治局势动荡不安；消费环境低迷；利润压力增大以及邻国经济发展疲软，构成了瑞士零售业的五大忧虑。不仅如此，中小型企业更要疲于应对一再收紧的监管压力和合格人才的短缺。
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瑞士奢侈品商场的衰落
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在一个富饶的国家，有一座富裕的城市。在这座富裕的城市里，有一条繁华的街道。在这条繁华的街道上曾矗立着两座奢华的商场。
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不过，晴雨表显示，2025年初的行业前景比上一年乐观。约79%的受访企业认为，尽管交易环境艰难，2025年的销售额将维持平稳水平。相比之下，一年前，超过三分之一的受访企业都预期业绩下滑。
大约4%的参与调查企业预计，财务业绩将超过平均水平。零售业预测，2025年价格将平均上涨1.2%，远低于前一年所预期的2.1%。
中国拥有全球最大的网上零售市场。根据中国国家统计局数据，2024年1-11月份，全国网上零售额140’308亿元，同比增长7.4%。此外，线上零售创新活跃度高。电商与“互联网+”等信息技术结合度也很高。
与其他国家一样，中国电子商务的兴起给传统零售店带来了挑战。实体店难以与网上卖家提供的有竞争力的价格相匹敌。为了应对这种情况，许多传统零售商正在采用混合模式。
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三大瑞士品牌跻身全球最具价值百强企业
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2024年，罗氏制药(Roche)、雀巢集团和诺华药业(Novartis)再次位列全球100家估值最高企业，但排名均有下滑。
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瑞士最大零售商呼吁：应进一步降低跨境购物免税额
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瑞士最大连锁超市Migros的首席执行官马里奥·伊尔明格(Mario Irminger)表示，瑞士消费者在国外购物应缴纳更多税款。
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瑞士雇主不愿主动给员工涨薪
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根据招聘公司Robert Walters进行的一项调研，大多数瑞士雇主不愿主动给自己的员工加薪。
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瑞士遭遇破产潮？2024年企业与个人破产创纪录
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债权人协会Creditreform日前公布，2024年瑞士破产企业的数量显著高于2023年，达到历史新高。
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瑞士人的移民焦虑：庇护制度难逃其咎
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瑞士经济联合会(Economiesuisse)主席克里斯托夫·梅德(Christoph Mäder)日前表示，如果移民“超出可容忍范围”，瑞士必须能够自行控制。
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2024年瑞士电动车销量下滑
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2024年瑞士电动车销量低于前一年，瑞士电动车协会(Swiss eMobility)称这只是暂时的下滑。
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瑞士：欧洲人口走私新热点
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瑞士联邦警察局(Fedpol)近日发布报告，指出瑞士正日益成为有组织犯罪，特别是商业性人口走私的目标，而后者是欧洲增长最快的犯罪市场。这份报告显示出，瑞士受此影响的程度非常严重。
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新冠疫情爆发五年后，世卫组织仍在等待来自中国的数据
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新冠疫情爆发五年后，世界卫生组织(WHO)仍在等待中国提供相关数据。世卫组织再次要求中国给予配合，而中国政府显然害怕被追究造成这场灾难的责任。
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越来越多的瑞士人选择使用仿制药
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为鼓励更多人使用仿制药以替代品牌药物，瑞士采取了多种措施，如今这些措施已初见成效。
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移民问题最容易让瑞士人“动气“
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移民、援助乌克兰和防疫措施是最让瑞士人两极分化的三大议题-无论是从观点还是情感的角度来看。12月9日公布的一项就瑞士德、法语区2500名选民政治观点的调查得出这一结论。
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瑞士零售商也要伴舞中国双十一
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单身叮叮当，单身叮叮当：瑞士零售商也要引入中国的消费习俗-双十一光棍节-但专家持怀疑态度。 万圣节：已被引入；…
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快时尚：瑞士亟待解决的难题
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瑞士是快时尚产品的全球第二大消费国。快时尚是引发气候危机的元凶之一。对此，一些为数不多的研究人员正致力于寻求更好的解决方案。这不仅涉及资金方面的支持，在研究工作方面，他们也迫切需要更多的认同。
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超快时尚品牌Shein“希音”近两年迅速风靡欧美，但在“家乡”中国却鲜有人知。和shein在海外的巨大成功相比，中国媒体对shein的报道则少之又少。
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