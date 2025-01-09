中国跨境电商平台Temu和Shein直逼瑞士零售业

Temu和Shein两大跨境电商销售从中国运来的廉价商品，从服饰到家居用品应有尽有，赢得大批消费者青睐。 Keystone-SDA

一项调查显示，多数瑞士零售商对中国低成本电商平台Temu和Shein(希音)带来的激烈竞争忧心忡忡。

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根据瑞士零售商协会1月7日发布的《2025年行业晴雨表》，超过60%的瑞士零售商对Temu、Shein、Amazon等线上平台的发展评价为“担忧”或“非常担忧”。该协会咨询了90位相关企业负责人，了解他们对2025年的展望和顾虑。

此外，70%的受访企业认为，中国两大跨境电商平台对瑞士零售业的影响“很大”甚至“巨大”，持相反观点的人仅占9%。非食品行业的中型企业正在承受低成本平台带来的影响。调查表明，价格压力和竞争仍是瑞士零售业2025年最担忧的问题。

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加之两级分化、中美对峙、俄乌战争及中东地区的战火，导致全球政治局势动荡不安；消费环境低迷；利润压力增大以及邻国经济发展疲软，构成了瑞士零售业的五大忧虑。不仅如此，中小型企业更要疲于应对一再收紧的监管压力和合格人才的短缺。

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不过，晴雨表显示，2025年初的行业前景比上一年乐观。约79%的受访企业认为，尽管交易环境艰难，2025年的销售额将维持平稳水平。相比之下，一年前，超过三分之一的受访企业都预期业绩下滑。

大约4%的参与调查企业预计，财务业绩将超过平均水平。零售业预测，2025年价格将平均上涨1.2%，远低于前一年所预期的2.1%。