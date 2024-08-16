瑞士铁路乘警将配备随身摄像机

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瑞士铁路公司向海外扩张？不值得！
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瑞士联邦铁路公司(SBB/CFF/FFS)决定不在海外运营自己的列车，该公司董事长莫妮卡·里巴尔(Monika Ribar)为这一决定进行了辩护。
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除酒店与信息通信业，瑞士其他行业员工的工资涨幅可能不大
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由于瑞士各企业的工资预测与通胀预测继续保持一致，因此，大多数行业的实际工资增长看起来不会太大。
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瑞士政府建议提高增值税，以解决第13个月养老金支付的资金
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瑞士政府提出建议，通过提高增值税的方式为支付第13个月养老金提供资金。至于增值税应增加多少，要到今年秋季才会决定。
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调查显示：遗产税未获公众广泛支持
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一项调查显示，约67%的瑞士人反对由左翼政党提出的、通过向富人征收高额遗产税资助气候措施的公民动议。
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瑞士暴风雨迫使70人撤离布里恩茨
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瑞士中部发生猛烈暴风雨，恶劣天气导致70人被迫撤离布里恩茨。只有两人受伤。
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瑞士教师工作满意度仅差强人意
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一项新研究显示，瑞士教师对同事、班级和排课比较满意，但对全纳教学法的态度比较负面。
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瑞士企业必须适应欧盟限塑令新规
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目前，欧盟地区的塑料瓶盖即便在拧开后仍需与瓶身相连。尽管该规定并不适用于瑞士，但瑞士公司仍需调整，这无疑牵涉到许多额外工作。
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瑞士军队在2023年共销毁280枚未爆炸弹药
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去年，瑞士军队共清除280枚未爆弹药，并接到1122起相关报警。由于休闲活动的增加和公众对潜在危险认知的提高，报警数创下了历史新高。
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后排安全带拯救生命：瑞士30年里程碑纪实
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瑞士推行后排乘客强制系安全带制度至今已有30年。瑞士事故预防委员会及联邦统计局的最新数据证实了这项道路交通安全措施的有效性。
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女性急诊时接受的止痛药物治疗比男性少
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忍着痛到急诊室的患者都希望立即得到救治。然而，美国和以色列的一项新研究显示，女性获得治疗的速度和效果都不及男性。
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