瑞士铁路乘警将配备随身摄像机

瑞士联邦铁路乘警将从今年9月起佩戴随身摄像机。 Keystone-SDA

从今年9月起，瑞士联邦铁路乘警将佩戴随身摄像机。本周二(8月13日)瑞士铁路公司表示，希望随身摄像机会有助于缓和纠纷。

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随身摄像机不会持续录制，而是会在乘警干预纠纷时启动。新闻稿介绍说，只要情况允许，那么乘警会在启动摄像机时口头通知拍摄对象。

一经启动摄像机会发出一声警示音，其前面还会闪亮三个红色LED小灯。因此被拍摄对象可清楚地看到摄像机何时被启动。

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每支巡逻小队至少会配备一部随身摄像机，此次会购置100部摄像机。交通乘警部门共有200名警员，在瑞士各地的列车与公交站点巡逻。

每年他们还会为500多个重要体育赛事提供安保支援。