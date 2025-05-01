瑞士迷幻藥治療中心：歐洲獨一份

日內瓦大學醫院使用迷幻蘑菇中的賽洛西賓治療憂鬱症。 Afp Or Licensors

在全球精神健康議題日益嚴峻、創新療法不斷湧現的背景下，瑞士率先探索迷幻藥輔助治療，為傳統抗憂鬱療法效果有限的患者開啟了新的可能性。由於三分之一的精神病患對抗憂鬱藥物毫無反應，瑞士醫院和私人診所的醫生開始把目光轉向迷幻藥等替代療法。不過，這些療法仍然價格高昂、可近性低，有時也存在不夠規範的問題。

13 分钟

Aylin Elçi

我主要负责报道健康议题，从创新疗法到医疗服务资源获取的不平等，在我的报道中均有涉猎。此外，我还关注瑞士“健康谷”。 我是瑞士裔土耳其人，拥有传播学、新闻学以及摄影学教育背景。在加入瑞士资讯之前，我曾在欧洲新闻台(Euronews)负责报道科技和健康问题，且作品曾发表于Fayn Press、Mediapart、瑞士《时报》(Le Temps)以及Times of Malta等多家国际媒体。

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現年45歲的喬納森·克雷斯波(Jonathan Crespo)來自瑞士西部，他說，自己服用了十年抗憂鬱藥後，情緒跌入谷底，甚至開始萌生自殺的念頭，也正是這段經歷，激起了他對藥物以外的非傳統療法的興趣。

「四年前，我的心理治療師建議我去沃州嘗試電痙攣療法。這提議把我嚇得不輕，於是我開始自己做一些研究。」他解釋道。

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克雷斯波偶然看到了一篇關於日內瓦大學醫院(HUG)的報道，提到他們正使用迷幻藥治療病人，包括麥角酰二乙胺(LSD)——最強效的迷幻藥之一，以及賽洛西賓(psilocybin)——一種具有致幻作用的蘑菇提取物。不久之後，他便開始了一段為期兩年半的治療，使用以上兩種藥物以及亞甲基二氧基甲基苯丙胺(MDMA，一種興奮劑，有時也被稱為搖頭丸)。

在接受了三次治療後，他停止服藥和飲酒，體重開始下降，感覺“身體又重新找回了歸屬感”，也一點點地“重新開始感受到情緒”。每次治療都有六到十位病人一起參與，大家都在經歷相似的變化。但除了這些病友，幾乎沒有人能真正體會接受迷幻藥輔助心理治療是什麼樣的感受。

「病人常常說，『我的丈夫(或妻子)根本無法理解我到底在經歷什麼』。外人覺得我們多少都有點瘋了，」克雷斯波說。也正因如此，克雷斯波和他人共同發起了一個名為「心靈探索」(Psychedélos)的協會，致力於為患者謀福利，也努力為那些曾被貼上反主流文化或夜店標籤的藥物正名。

了解更多瑞士對精神醫學歷史的貢獻：

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「我們是全世界第一個為迷幻藥結合心理治療發聲的患者團體。這跟所謂的『嗨藥』完全不是一回事。這是一種截然不同的治療方式。」克雷斯波說。

獨特的法律框架

自2014年起，LSD、MDMA和賽洛西賓在瑞士醫學領域的使用已合法化，既可用於科學研究，也可用於治療憂鬱症、創傷後壓力症候群(PTSD)、焦慮症等疾病。雖然這些藥物尚未正式獲批為醫用藥品，但醫生若希望用迷幻藥治療患者，可以向聯邦公共衛生局(FOPH)申請個案審批，獲得「例外授權」。

這個法律框架，使得瑞士與美國、加拿大、澳洲一道，躋身迷幻藥治療領域的前線。不過，只有瑞士居民才能在本國接受相關治療，而且在服用迷幻藥的同時，必須配合心理治療。

外部内容

加布里埃爾·托倫斯(Gabriel Thorens)是日內瓦大學醫院(HUG)的成癮精神科專家。他表示，任何醫學專科醫生都可以向聯邦公共衛生局提出申請。托倫斯說，有興趣的同行經常向他諮詢，他的團隊幾乎每天都在應對「請求多於可處理量」的局面。醫院目前每週舉辦五到十次治療，自2019年計畫啟動以來，已經累計治療了300名患者。

儘管如此，迷幻藥治療依舊屬於小眾之選，大部分精神疾病患者仍以服用抗憂鬱藥物為主。在歐洲，2000年至2020年期間，抗憂鬱藥物的使用量增加了一倍以上，到2020年，平均每千人每天服藥達75.3劑次。在瑞士，2021年約有77萬人(約佔全國人口的9%)服用抗憂鬱藥物。

相較之下，2024年只有686人接受迷幻藥輔助治療，且治療管道十分有限，僅有少數私人診所，以及伯爾尼、蘇黎世、弗里堡等大學附屬診所和日內瓦大學醫院可供選擇。目前，患者通常需要排隊等待六個月到一年，方能接受治療。

治療機會少

治療過程既耗時又昂貴。護理師需要全程陪伴觀察，單次治療最長可達八小時，患者在服藥後的隔天還要接受後續心理治療。有些保險能報銷治療期間的觀察和心理輔導部分，但藥物費用則需患者自付。在日內瓦大學醫院，一次LSD治療的費用在200到300瑞郎(約合人民幣1’760至2’640元)之間，而賽洛西賓治療起價為400瑞郎，高劑量治療費甚至可達800瑞郎。通常一年需重複三次療程。

若能將這些藥物正式登記為治療用藥，將可望朝著納入健保報銷邁出關鍵一步。但在歷來為世界其他地區的醫療審批定下基調的美國，食品藥品管理局(FDA)去年夏天駁回了一項有關MDMA輔助治療的申請，理由是需讓相關公司「進一步研究」該藥物的「安全性和有效性」。

「我們必須繼續努力，證明這些治療手段至少和傳統抗憂鬱藥物一樣有效。但當下最大的問題，還是要推動這些藥物註冊為正式藥品。」托倫斯說。

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此外，由於很難為這些藥物開出家庭用藥的處方，再加上這些分子要么早已被發現，要么本就天然存在，無法申請知識產權專利，導致商業化進程十分緩慢。

強生公司(Johnson & Johnson)成功以商品名Spravato銷售氯胺酮(ketamine)這種具有精神作用的麻醉劑。不過，這種藥物的商業化過程可謂一波三折，因為氯胺酮早在六十多年前就被發現，早已失去專利保護。為此，強生不得不為氯胺酮分子的變體－艾司氯胺酮(esketamine)申請專利，同時明確藥物適應症(治療憂鬱症)、規定服用劑量(56毫克或84毫克)，並指定服用方式(鼻噴劑)。

目前，這款藥物已在包括美國、歐盟成員國、澳洲和瑞士在內的77個國家上市。

儘管氯胺酮與迷幻藥(如LSD)作用的受體不同，但在高劑量下也會引發致幻效果，因此常被歸類為一種「非典型」迷幻藥。

這種療法也獲得了瑞士藥品監督管理局(Swissmedic)的認可，該機構將其描述為一種“新的治療選擇”，適用於患有憂鬱症或躁鬱症且有自殺風險的患者。

盡情享受就好

患有躁鬱症和自殺傾向的湯姆(Tom)，本身也是自閉症譜系障礙患者，直到在伯爾尼州邁林根的一家診所建議他服用氯胺酮後，情況才出現轉機。2023年，他在為期三週的治療期間，每週一、三、五午餐後，都會躺在分配給自己的病床上，往鼻腔裡噴五次氯胺酮。治療過程幾乎沒有其他說明，這讓他頗感困惑。

「最離譜的是，根本沒人告訴我，吸了氯胺酮後應該做什麼。醫生們大多只是說，『盡情享受就好』。」這位34歲的患者回憶道。他說，這次治療之所以能奏效，主要靠自己“主動努力”，在每次治療間隙向醫生提出一系列問題，還在服藥後努力與內心的自己重新建立聯繫，而不是“光顧著嗨”。

關於不規範用藥的傳聞，在瑞士早已甚囂塵上。為此，瑞士主要的精神科醫師專業機構發布了迷幻藥治療建議，並表示這項建議結合了美國精神科醫學會(American Psychiatric Association)和澳洲與紐西蘭皇家精神科醫師學會(Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists)的指導意見。

瑞士精神病學與心理治療協會(Swiss Society of Psychiatry and Psychotherapy)在2024年5月發布的文件中指出：「由於迷幻藥療法不同於以往精神病學中常用的藥物治療手段，因此在適應症選擇、信息告知、治療執行、病歷記錄，以及處理監管和倫理問題等方面，對醫生提出了特別高的要求。」

托倫斯表示，隨著迷幻藥治療的框架不斷完善，真正要關注的還是患者的需求：「歸根結底，最重要的就是針對最合適的適應症提供最優的治療。」

中國的精神健康問題和迷幻藥治療 世界衛生組織(WHO)數據顯示，截至2020年，中國約有5,400萬名憂鬱症患者，4,100萬焦慮症患者，且人數仍在持續上升，大量潛在治療需求未被滿足。 2023年，《南華早報》(SCMP)報道，中國科學院神經科學研究所團隊在小鼠實驗中揭示了氯胺酮快速抗憂鬱機制，有望指導更安全的新型治療開發。 2019年發表於《Journal of Affective Disorders》的中國臨床研究顯示，六次低劑量氯胺酮靜脈注射可在兩週內顯著降低自殺意念。 根據中國國家藥品監督管理局(NMPA)2024年3月發布的數據，2023年全年批准了48款首創新藥，包括多款針對精神神經系統疾病的新藥。

(編輯：Virginie

Mangin/gw，編自英文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校對：盧品妤 )



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