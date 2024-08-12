后排安全带拯救生命：瑞士30年里程碑纪实

根据瑞士事故预防委员会(Swiss Council for Accident Prevention, BFU)的报告，过去十年间，行驶中佩戴安全带避免了5700多起重伤事故和约650起死亡事故。 Keystone-SDA

瑞士推行后排乘客强制系安全带制度至今已有30年。瑞士事故预防委员会及联邦统计局的最新数据证实了这项道路交通安全措施的有效性。

4 分钟

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

尽管交通越来越拥挤，但近数十年来，瑞士道路交通事故中死亡和重伤的人数却有大幅下降。据瑞士联邦道路局(Federal Roads Office)统计，瑞士2023年共发生18,254起导致人员伤亡的交通事故，致使236人身亡，4096人重伤，17’404人轻伤。事故死者中，22人为乘客。

1994年，强制使用后排座椅安全带之前，在23’527起交通事故中，637人死亡，5923人重伤，16’967人轻伤。当时，死者中106人为乘客。

今天，系安全带已是常规做法

据事故预防委员会表示，目前，96%的驾驶员、95%的前排乘客，92%的后排乘客都会系安全带，地区差异很小。

相比之下，2000年时，使用安全带的驾驶员明显少得多(77%)，后排乘客安全带使用率更低，仅有32%。

根据事故预防委员会的报告，过去十年间，安全带的使用避免了5700多起重伤事故和约650起死亡事故。

这也证明了强制性道路安全措施的有效性。道路安全的进一步改善可以通过车内预警等技术手段实现。

相关内容

相关内容 瑞士新道路安全条例正式生效 此内容发布于 为减少交通事故，瑞士针对驾车人及骑车人的新规定于4月1日正式生效。 更多阅览 瑞士新道路安全条例正式生效

联邦统计局的最新数据再一次证实了安全带的有效性。2023年在交通事故中丧生的死者中，没有系安全带的人占6.6%。没有安全带保护的人群中，20.3%重伤，73%受轻伤。

与之相比，事故中系安全带的死亡人数仅占0.5%。在安全带的保护下，仅有8%受重伤，其余超过91%都是轻伤。

制度推行中遭遇的强大阻力

强制性安全带制度在瑞士的推行晚于其他国家，遭遇了巨大阻力。1981年7月，该制度在全民公投中获得极其微弱优势才得以实施，起初仅限于前排座椅。1994年起，后排乘客也被要求系安全带。

在1980年11月30日进行的安全带制度投票中，制度支持者以51.6%的支持率险胜。

德语州和法语和意大利语州分歧巨大：苏黎世州和巴塞尔城市州以超过了70%的支持率通过了该法案。然而，在所有法语州以及提契诺州，反对声音占到压倒性多数。反对者批评该法规是家长式做派，剥夺了自由权。各州反对率分别为：沃州近73%、日内瓦州82%、汝拉州85%以上、瓦莱州86%以上。

制度在公投前就曾遭遇反对声浪：1976年，瑞士联邦委员会首次考虑强制执行安全带规定时，一名瓦莱州的反对者向联邦最高法院提起诉讼。最高法院在1977年9月推翻了联邦委员会的决定。