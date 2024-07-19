安乐死组织称自杀胶囊今年将在瑞士投入使用

瑞士今年将开始使用使用自杀胶囊 Keystone-SDA

自杀胶囊Sarco将在瑞士投入使用，这一消息已由“最后一程”组织(The Last Resort)证实。该组织7月17日表示，启动的时间应该会在今年。

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Keystone-SDA 其他2种语言 English en Suicide capsule to be used in Switzerland this year, says euthanasia organisation 更多阅览 Suicide capsule to be used in Switzerland this year, says euthanasia organisation

Deutsch de Suizidkapsel soll in diesem Jahr in der Schweiz eingesetzt werden 原版 更多阅览 Suizidkapsel soll in diesem Jahr in der Schweiz eingesetzt werden

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组织的创始成员菲奥娜·斯图尔特(Fiona Stewart)在向媒体发言时表示，公开有关某一个人安乐死的信息是缺乏尊重的行为。不过，她预计胶囊会在今年投入使用。

该组织的律师已经与几个州联系过。斯图尔特没有透露具体是哪些州。然而，“最后一程”组织表示，在向律师说明一切后，他们没有法律方面的担忧。

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最近有媒体报道，有一个人将于本周在瓦莱州(Valais)使用自杀胶囊结束生命。然而，瓦莱州的医生对其使用发出了预防性禁令。沙夫豪森州(Schaffhausen)的检察院也表达了担忧。斯图尔特告诉媒体，她不想评论具体各州的情况。

胶囊尚未使用

斯图尔特表示，该组织的目的是实现“更平和的死亡”。联合主席弗洛里安·威利特(Florian Willet)补充说，在瑞士实现这一目的既不需要医生也不需要药物。

Sarco胶囊的发明者菲利普·尼奇克(Philipp Nitschke)过去多次声称该胶囊在瑞士获得了批准。然而，它从未被使用过。据斯图尔特说，“最后一程”组织仅在几个月前成立。

已经建立的安乐死组织如解脱(Exit)或尊严(Dignitas)都与医生紧密合作。Sarco设计的目标是允许那些希望结束生命的人按下按钮即可实现安乐死的愿望。