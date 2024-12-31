新冠疫情爆发五年后，世卫组织仍在等待来自中国的数据

新冠疫情爆发五年后，世卫组织仍在等待来自中国的数据 Keystone-SDA

新冠疫情爆发五年后，世界卫生组织(WHO)仍在等待中国提供相关数据。世卫组织再次要求中国给予配合，而中国政府显然害怕被追究造成这场灾难的责任。

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世卫组织周一(12月30日)在日内瓦表示：”我们继续呼吁中国公开和共享数据，以便我们能够了解Covid-19的起源。这从道德和科学上都是必要之举，这样才能在未来吸取教训。”

世卫组织警告说，“如果没有 ‘透明’、信息共享和国家间的合作，将无法充分预防未来的疫情，并为此做好准备。”

新冠病毒于2019年底在中国首次被发现。病原体迅速蔓延到世界各地，迄今为止，全球已有700多万人死于新冠病毒。疫情和为遏制大流行病所采取的措施也造成了严重的经济和社会后果。

在新冠疫情期间，世卫组织多次指出中国政府缺乏透明度和合作。大流行病的确切起源至今仍是激烈争论的主题。

世卫组织在最新声明中提到其分支机构注意到，武汉市卫生局在2019年12月31日发布一份的新闻稿中提到由病毒引起的肺炎病例。

大流行病协议

新冠病毒危机发生后，国际社会于2021年12月开始着手制定一项预防和抗击大流行病的协议。尽管世卫组织的194个成员国已就协议的最核心内容达成一致，但关于实行协议的谈判却停滞不前。

这一协议涉及，要求尽快与其他国家和机构共享相关新出现病原体的信息；以及获得这些信息的益处，例如迅速推出新疫苗。有关大流行病协议的谈判应于2025年5月前结束。