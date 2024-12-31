新冠疫情爆发五年后，世卫组织仍在等待来自中国的数据

新冠疫情爆发五年后，世界卫生组织(WHO)仍在等待中国提供相关数据。世卫组织再次要求中国给予配合，而中国政府显然害怕被追究造成这场灾难的责任。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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世卫组织周一(12月30日)在日内瓦表示：”我们继续呼吁中国公开和共享数据，以便我们能够了解Covid-19的起源。这从道德和科学上都是必要之举，这样才能在未来吸取教训。”
世卫组织警告说，“如果没有 ‘透明’、信息共享和国家间的合作，将无法充分预防未来的疫情，并为此做好准备。”
新冠病毒于2019年底在中国首次被发现。病原体迅速蔓延到世界各地，迄今为止，全球已有700多万人死于新冠病毒。疫情和为遏制大流行病所采取的措施也造成了严重的经济和社会后果。
在新冠疫情期间，世卫组织多次指出中国政府缺乏透明度和合作。大流行病的确切起源至今仍是激烈争论的主题。
世卫组织在最新声明中提到其分支机构注意到，武汉市卫生局在2019年12月31日发布一份的新闻稿中提到由病毒引起的肺炎病例。
大流行病协议
新冠病毒危机发生后，国际社会于2021年12月开始着手制定一项预防和抗击大流行病的协议。尽管世卫组织的194个成员国已就协议的最核心内容达成一致，但关于实行协议的谈判却停滞不前。
这一协议涉及，要求尽快与其他国家和机构共享相关新出现病原体的信息；以及获得这些信息的益处，例如迅速推出新疫苗。有关大流行病协议的谈判应于2025年5月前结束。
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越来越多的瑞士人选择使用仿制药
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为鼓励更多人使用仿制药以替代品牌药物，瑞士采取了多种措施，如今这些措施已初见成效。
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移民问题最容易让瑞士人“动气“
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移民、援助乌克兰和防疫措施是最让瑞士人两极分化的三大议题-无论是从观点还是情感的角度来看。12月9日公布的一项就瑞士德、法语区2500名选民政治观点的调查得出这一结论。
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瑞士成年人的基本技能高于国际平均水平
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在一项国际比较调研中，瑞士成年人在阅读、日常运算和问题解决等基本技能方面的表现高于平均水平。不过，阅读和问题解决能力仅略高于平均值。
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瑞士政府否决针对超级富豪的遗产税提案
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瑞士青年社会党(JUSO)于今年年初提交一项动议，要求对超过5000万瑞郎(约合人民币4.6亿元)的遗产征收50%的税收，用于应对气候变化。瑞士政府否决了一项大幅提高超级富豪遗产税的提案，此举降低了该提案在全民公投中获通过的可能性。
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瑞士名城卢塞恩将对旅游大巴征收高额停车费
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卢塞恩是中国游客喜欢光顾的城市，他们往往随团乘旅游大巴前来。最近卢塞恩市议会最近通过了一项新的停车收费制度，旨在减少市中心的旅游大巴数量。这一措施在瑞士尚属首次，预计将对城市交通和旅游业产生深远影响。
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瑞士研究：家庭照顾者难幸福
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苏黎世大学的一项研究结果显示：长期照护家人对个人的福祉有负面影响。该研究结论来自对荷兰、德国和澳大利亚28'663名家庭照顾者的数据分析。
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瑞士房地产市场：不是不想买，只恨价太高
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瑞士的房地产市场近期略有放缓。但这并非由于供应量增加，而是因为价格上涨，从而抑制了需求。
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医疗保险：瑞士消费者眼中的“最差服务”
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据消费者保护组织收集的1’200份报告显示，瑞士消费者今年的大多数投诉都指向医疗保险公司。
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82%的瑞士人支持在学校禁用手机
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上周日(12月15日)发布的一项民调显示，绝大多数瑞士居民(82%)希望在学校禁用手机。即使是年轻人也支持这一措施：64%的18-25岁年轻人表示支持实施禁令。
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瑞士居民依然最忧心不断上升的医疗费用
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12月12日公布的一项调研显示，医疗费用和医疗保险费的上涨依然是瑞士居民最为关注的首要问题。此外，环境与养老金问题也让瑞士人深感忧虑。
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世卫组织成员国再度商讨大流行病协定
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世界卫生组织(WHO)成员国在为达成一份大流行病协定进行谈判。虽然发展中国家希望获得更多支持，但瑞士等工业化国家坚决主张维持现有专利法。
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世卫组织表示已安排了政府间谈判，以期缔结新的协定，以共同防范和应对未来的疫情和大流行病。然而，此举成功的几率有几何？
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新冠疫情过后，超过三分之一的瑞士人反映健康状况不佳
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新冠疫情或许已经过去，但瑞士人的健康状况并不乐观：CSS医疗保险公司(CSS Group)的一项调研显示，34%的瑞士人感觉身体不健康或者生病。三年前，该比例仅为22%。
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一项全国调研表明，与新冠病毒疫情高峰期间相比，今年更多的瑞士人感觉到身体不适。
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