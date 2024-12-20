瑞士研究：家庭照顾者难幸福

瑞士研究发现，家庭照顾者每天照护亲人的时间越长，其幸福感就越低。 Keystone-SDA

“久病床前无孝子”的老话，有其道理。苏黎世大学的一项研究结果显示：长期照护家人对个人的福祉有负面影响。该研究结论来自对荷兰、德国和澳大利亚28'663名家庭照顾者的数据分析。

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除了生活满意度和情绪健康持续下降之外，研究结果还显示，家庭照顾者的孤独和焦虑感也在增加，尤其是女性。女性面临的风险之所以更大，是因为她们往往要对亲人承担更多的责任。

研究还发现，无论男女，照顾者每天照护亲人的时间越长，其幸福感就越低。照顾的强度、照顾者与需要照顾的人之间的关系以及全职工作则对总体幸福感只有很小的负面影响。虽然照护者的生活境况各不相同，但他们面临的挑战却十分相似。

“虽然研究结果表明，照顾亲属可能会给个人带来压力，但每个人的体验可能会有所不同，”研究报告联合作者Michael Krämer说，“此外，关于心理健康的其他方面，比如意义感，我们无法通过此项研究的数据进行评估”。部分家庭照顾者很可能在这一角色中找到了意义。

研究报告的作者认为，有必要采取措施减少社会对非正规护理的依赖。比如，向有需要的家庭提供更多获得正规长期护理或混合护理的机会。