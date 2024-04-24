瑞士蜱传脑炎病例数量比去年增加一倍
到目前为止，瑞士记录的蜱传脑炎(TBE)病例数是去年同期的两倍多。专家表示，由于气候变化和暖冬的影响，蜱虫变得更加活跃。
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截至2024年3月底，瑞士联邦卫生局记录的蜱传脑炎病例数是2023年同期的两倍多。根据该局数据，过去五年蜱传脑炎的发病数量有所增加。
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今年迄今为止，瑞士联邦公共卫生局已报告了27例蜱传脑炎病例。而2023年同期病例数只有11例。联邦公共卫生局写道，在经历了2020年的高峰之后，今年迄今为止，蜱传脑炎的病例数尚处在观察所得的年度波动范围之内。蜱传脑炎病毒可以导致脑膜炎，联邦公共卫生局建议从六岁开始接种疫苗。
与此同时，数据显示，到2024年3月底，另一项通过蜱虫传播的疾病莱姆疏螺旋体病(也称莱姆病)的病例数量与去年同期相比有所减少。
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联邦公共卫生局已经知悉489例莱姆病病例，而去年同期的数字为535例。莱姆病是一种由细菌病原体引起的疾病，症状通常表现为流感样疾病。然而，这种病可能会导致瘫痪或心脏问题等各种并发症。与蜱传脑炎不同，莱姆病病例无需进行通报。
同时，截至2024年3月，联邦公共卫生局还收到了12例土拉菌病病例报告。去年同期的病例数为9例。如果不进行治疗，这种俗称兔热病的疾病可能会致命。
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回顾2023年的总体统计数据，联邦公共卫生局的记录显示，以上三种蜱传疾病的病例数均有所下降：蜱传脑炎病例数从2022年的380例下降到2023年的298例。报告的莱姆病病例从9’162例减少到8’742例，兔热病病例则从120例减少到111例。
根据专家的长期观察，由于气候变化和暖冬的影响，蜱虫变得更加活跃。在瑞士，整个中央高原、阿尔卑斯山麓和提契诺州目前被认为是蜱虫叮咬的高风险地区。
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