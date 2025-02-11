2024年瑞士房价：整体上涨，但各地有别

瑞士整体房价上扬，但并非所有地方的房价都在上涨。 Keystone-SDA

2024年，瑞士整体住房价格略有上涨。但是，想买房也不要气馁：瑞士房价涨幅因地区而异，在有些地区买房甚至变得更便宜。

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根据房地产网站New Home和瑞士不动产研究所(Swiss Real Estate Institute)1月29日发布的一份研究报告显示：2024年瑞士住宅价格上涨约2%。该研究对瑞士房地产销售交易量最大的六个地区进行了调查。

研究报告 《住宅市场价格分析》(The Home Market Price Analysis)基于瑞士房地产数据池(Swiss Real Estate Data Pool)统计的实际销售价格，其中涵盖了由瑞银(UBS)、瑞信(Credit Suisse)、苏黎世州立银行(ZKB)、米格罗银行(Migros Bank)和瑞士人寿保险公司Swisslife经手的交易。 2024 年，瑞士房地产数据池在报告涉及的六个地区共记录了3’710宗独栋住宅交易和4’446宗公寓交易。

数据显示，去年公寓价格上涨了2.2%。该房产类型对降息的反应比独栋住宅更为强烈：独栋住宅售价同期上涨了1.6%。独栋建筑的价格上涨主要是受苏黎世和瑞士中部房地产繁荣地区的推动。

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2024年，瑞士中部的独栋别墅均价为178万瑞郎(约合196万美元)，是同类型房屋售价最高的地区，其房价涨幅也最高，达到8.5%。苏黎世以3.9%的涨幅位居第二。

提契诺州公寓价格略降

过去10年整体来看，苏黎世独栋别墅每平方米价格的年平均增幅为4.7%，是全国范围内的最高涨幅。在圣加仑州，价格涨幅最小，每年仅为0.9%-也就是说，房价最高涨幅几乎达到最低涨幅的5倍。

研究显示，苏黎世的公寓价格最高，平均价格为118万瑞郎。瑞士中部地区也“不甘落后”，以7.7%的价格涨幅“迎头赶上”。报告指出，房贷利率大幅降低可能是推动苏黎世房价和瑞士中部地区房价攀升的原因。

与自住别墅不同，自住公寓的价格在瑞士各个地区均有上涨，只有在提契诺州略有降低。过去10年间，苏黎世房价的涨幅是卢加诺及其邻近地区的3倍。

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