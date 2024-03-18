甲烷：全球暖化第2大祸首 温室效应更甚CO2

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（法新社巴黎18日电） 当前全球应对暖化聚焦于削减最大宗温室气体的二氧化碳，不过这周在日内瓦一场全球性论坛将锁定另一暖化元凶－甲烷。甲烷滞留大气的时间虽不若二氧化碳，破坏性却更甚。

甲烷的温室效应更强，但存于大气的寿命相对较短，成为各国寻求迅速削减排放、减缓暖化的一大目标，尤其大量甲烷是从石油和天然气项目泄漏至大气中。

国际能源总署（IEA）指出，化石燃料业的甲烷排放连续3年攀升，2023年创新高。联合国气候专家们表示，甲烷在气候变迁上是仅次于二氧化碳的第2大祸首，约占全球暖化的30%。

甲烷虽只会在大气中存在约10年，却比二氧化碳更易造成暖化冲击。甲烷造成暖化的效应若以100年来看，比二氧化碳强28倍，若是20年则更高达80倍。

国际能源总署表示，60%的甲烷排放与人类活动有关，剩下40%主要来自湿地的自然排放。

人为甲烷排放以农业活动为最大宗，占当中约1/4，主要是来自牲口的消化与排泄过程；此外，水稻种植时浸满水的稻田，则是排放甲烷菌类的温床。

煤矿、石油与天然气等能源领域则是人为甲烷排放的第2大宗，多从天然气管线与其他能源基础设施逸出，设备维修期间还得刻意排出。

国际能源总署估计，大幅减少化石燃料领域的甲烷排放，到本世纪中叶时可防止升温摄氏0.1度，还说化石燃料业可在没有净成本下减少约40%的甲烷排放。

欧盟与美国2021年开始一项「全球甲烷宣言」，目标是到2030年底前相较2020年水准，能减少30%甲烷排放。宣言推出迄今已有约150个国家地区签署，但不包含中、俄、印度等甲烷排放大户。

不过美国与中国已在两国共同的气候行动计画里，纳入控制甲烷排放，北京也已发布管控甲烷排放方针。