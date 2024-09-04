疑似博科圣地武装分子在奈及利亚作乱 至少81死

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（法新社奈及利亚卡诺3日电） 奈及利亚东北部尤比州官员今天告诉法新社，疑似由伊斯兰基本教义派组织博科圣地武装分子在当地发动的攻击，造成至少81人死亡和数人失踪。

报导说，尤比州（Yobe State）警方发言人邓古斯（Abdulkarim Dungus）指出：「大概是1日下午4时许，约莫150名骑乘超过50辆摩托车、配备步枪和火箭推进榴弹的疑似博科圣地（Boko Haram）恐怖分子袭击马法村（Mafa）。」

邓古斯指出：「他们击毙许多人并烧毁多家商店与多幢民宅，我们还无法断定因这起袭击而丧命的确切人数。」

他说，看来像是报复性攻击，「因这个村庄的义警打死两个博科圣地的恐怖分子」。

当地官员贾拉鲁丁（Bulama Jalaluddeen）还说：「就目前已知的统计数据，至少81人在这起袭击中丧命，当士兵抵达马法村清理尸体，他们的亲友已埋葬15具遇害者遗体。」

贾拉鲁丁指出：「除此之外，被卷入这起袭击、具体人数不详的邻近村庄若干遇害者，他们的亲属趁着士兵抵达之前，带走并下葬亲友的遗体。许多人仍然失踪且下落不明。」

博科圣地与其他的圣战组织在奈及利亚东北部策动长达15年的暴乱，已造成逾4万人不幸死亡。