疑俄「间谍白鲸」现踪 NGO称在挪威发现时已死亡

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（法新社斯德哥尔摩1日电） 根据追踪白鲸动向的非政府组织（NGO）「海洋心灵」（Marine Mind）说法，疑似受过俄罗斯训练的「间谍白鲸」瓦尔迪米尔（Hvaldimir）在挪威发现时已死亡。

追踪这头白鲸动向多年的「海洋心灵」昨天在挪威西南部里萨维卡（Risavika）外海附近发现它的尸体。

「海洋心灵」创办人史传德（Sebastian Strand）说：「我昨天像往常一样寻找它时，发现它已死亡。」

他还说：「我们原本确认他还活着，但24小时过后不久发现它一动也不动地漂浮着。」

挪威斯塔万格港（Stavanger Port）海事协调员向「世道报」（VG）证实这头白鲸死亡。

史传德说，目前不清楚死亡原因，初步检查尸体时未发现明显伤势，「我们已取回尸体并置于低温区，准备供兽医研究所验尸，以助厘清它到底发生了什么事」。

这头白鲸最初于2019年出现在挪威偏远北部芬马克（Finnmark）地区时，身上绑着奇怪的背带。当时挪威海洋生物学家替它移除了身上的人造背带，发现上头附有可安装运动摄影机的支架，以及印在塑胶扣上的「圣彼得堡（St. Petersburg）设备」字样。

挪威人员表示，这头白鲸看起来不怕人，有可能是逃离了圈养区，也可能受过俄罗斯海军训练，因而昵称瓦尔迪米尔，将挪威文里的「鲸」（hval）结合俄罗斯人名常见的字尾dimir，暗示这头白鲸与俄罗斯的关联。俄国官方从未对此有任何回应。

瓦尔迪米尔估计年约14、15岁，对于白鲸来说相对年轻，白鲸的寿命可达40至60岁。白鲸体型可长达6公尺，通常栖息在格陵兰（Greenland）、挪威北部和俄罗斯周围冰冷水域。