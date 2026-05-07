疑艾普斯坦遗书曝光 手写纸条藏书中、对当局调查强烈不满

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（法新社纽约6日电） 美国联邦法官近日解封据称是已故性犯罪富豪艾普斯坦自杀未遂后留下的遗书，内容提及当局对他展开调查但「一无所获」，再度引发外界对艾普斯坦死亡真相的关注。

「纽约时报」报导，这张字条是艾普斯坦（Jeffrey Epstein）当时狱友塔塔利奥尼（Nicholas Tartaglione）所发现。

这张字条开头写道，「他们调查了好几个月─结果什么也没查到！！！」，最后却以多年前的旧帐对他提出指控，「能自己选择告别的时间，也是一种恩赐，你们想要我怎样─崩溃痛哭吗！！」

最后写着「一点都不好玩」，并将这几个字画上底线，「根本不值得！！」

塔塔利奥尼说，他是在2019年7月发现这张字条。当时艾普斯坦在牢房内被人发现颈部缠着布条、失去意识。66岁的艾普斯坦虽在这次事件中活了下来，几周后仍在纽约曼哈顿下城的大都会矫治中心（Metropolitan Correctional Center）身亡。

纽时表示，目前无法独立核实这张字条是否确实出自艾普斯坦之手。尽管美国司法部先前曾公开数百万页与艾普斯坦案相关的文件，这封遗书一直未对外曝光，司法部一名发言人也说，司法部从未见过这份文件。

塔塔利奥尼曾在纽约州布里阿克里夫庄园（Briarcliff Manor）担任警察，他在等待一起四重谋杀案审判期间，与艾普斯坦同住一间牢房。他近日在加州监狱接受纽时电话访问时说，艾普斯坦疑似企图轻生后被带离牢房治疗，他随手翻阅一本漫画小说，赫然发现里头夹着这张黄色纸条。

纽约市法医最终裁定艾普斯坦死于自杀。然而多年来，狱中维安接连出现重大疏失，引发外界质疑其死因以及是否遭遇谋杀等各种阴谋论。

在解封这份文件前，法官卡拉斯（Kenneth M. Karas）要求案件各方就纽时声请公开这些资料提出意见，负责起诉塔塔利奥尼的曼哈顿联邦检察官办公室并未对此提出异议。检方在提交给法官的信中写道：「公众似乎相当关注艾普斯坦之死的相关情况。」（编译：刘文瑜）1150507

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