痛斥美国威胁　委内瑞拉总统扬言动员450万民兵因应

（法新社卡拉卡斯18日电） 美国提高缉捕委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）的悬赏金额并在加勒比海地区发动反毒行动后，马杜洛今天表示将部署450万名民兵以因应美国的「威胁」。

马杜洛在国家电视台上宣布：「这一周，我将启动一个特别计画，动员超过450万名民兵，以确保全国领土的防护。这些民兵都已准备就绪、正式召集且武装。」

官方数据显示，由前总统查维斯（Hugo Chavez）成立的委内瑞拉民兵组织约有500万人，但实际人数据信较少。委内瑞拉的总人口约有3000万人。

马杜洛批评美国「再度做出夸张、离奇且荒谬的威胁」。

美国总统川普政府月初将缉捕马杜洛的赏金倍增至5000万美元。马杜洛面临贩毒指控。

华府不承认马杜洛过去两次的胜选结果，指控马杜洛领导一个名为「太阳组织」（Cartel de los Soles）的古柯硷贩运集团。川普政府上月宣布制裁太阳组织与马杜洛政府。 美国军方据报也已向加勒比海南部派遣了数艘船舰，作为川普打击拉丁美洲贩毒集团行动的一部分。

委内瑞拉内政部长卡贝友（Diosdado Cabello）说：「我们也在整个加勒比海地区部署…在我们的海域、管辖的地区与委内瑞拉的领土上。」

