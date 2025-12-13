白俄诺贝尔和平奖得主获释：继续为自由奋斗

（法新社维尔纽斯13日电） 白俄罗斯政府与美国达成协议后于今天释放123名囚犯，其中包括2022年诺贝尔和平奖得主毕亚利亚茨基，他强调自己将继续为公民权利及政治犯自由奋斗。

白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）今天释放123名囚犯，作为交换条件，美国同意解除对白俄钾肥的制裁措施；白俄是全球主要的钾肥生产国。

毕亚利亚茨基（Ales Bialiatski）从立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）告诉反对派阵营的白俄语广播电视台Belsat：「我们的战斗还在继续，我认为诺贝尔奖是对我们的行动及尚未实现的理想给予某种肯定，因此这场战斗会继续下去。」

毕亚利亚茨基因反对鲁卡申柯而自2021年7月起遭到监禁，并于2022年成为诺贝尔和平奖的共同获奖者。

白俄反对派领袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）在因反对鲁卡申柯而入狱5年多后也于今天获释，她呼吁释放所有政治犯。

柯列斯尼可娃获释后被送至乌克兰，她接受乌国政府机构视讯访问时谈到：「我一直惦记着那些尚未被释放的人，我非常期待我们所有人能互相拥抱、见面并获得自由的那天到来。」

挪威诺贝尔委员会（Norwegian Nobel Committee）主席今天告诉法新，他们对毕亚利亚茨基获释感到欣慰，但白俄仍有1200多名政治犯身陷囹圄。