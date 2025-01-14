白宫一山能否容二虎？川普与马斯克的权力博弈

afp_tickers

4 分钟

（法新社华盛顿13日电） 美国候任总统川普20日将宣誓就职，俨然新宠的亿万富豪马斯克对川普的影响已引发内部矛盾。除草根右翼与马斯克的裂痕浮现外，川、马会否走上一山不容二虎也成为日后焦点。

川普和马斯克（Elon Musk）的关系在美国当代史堪称前所未见。马斯克不仅是全球首富，无论在野心、极右政治立场和媒体影响力方面，也和川普旗鼓相当。

马斯克和川普都拥有引领舆论的能力，且同样热衷于利用挑衅且戏剧化的言行来吸引目光。

美国华盛顿大学（University of Washington）历史学教授欧玛拉（Margaret O’Mara）说：「一如川普，马斯克深知藉说或做一些被人认为离经叛道的事来吸引关注的重要性…他喜欢挑战常规。」

据乔治华盛顿大学（George Washington University）媒体与公共事务学院院长洛格（Loge）的说法，马斯克影响川普甚深，「马斯克既富有又傲慢，并且不断向川普提到他有多么出色，这些都深得川普的心」。

不过罗马国际社会科学自由大学（Luiss Guido Carli）历史学教授卡斯塔兰尼（Lorenzo Castellani）警告，从长远来看，两人产生摩擦的机会相当高。

川普预计将任命马斯克主责监督并减少联邦支出的计画，这些计画深受右翼人士欢迎，但川普阵营尚未解释将如何避免在改革过程中，冲击到同为马斯克所身为的主要政府承包商利益。

马斯克似在川普就职前已尝到政治现实。最初曾矢言替政府削减2兆美元（约新台币65兆元）支出的马斯克，如今已改口称「我们有很大机会」能省下1兆美元（约新台币32.5兆元）。即便如此，如何在约7兆美元政府总预算中既要大砍又不损及重要服务或福利，是一项艰巨挑战。

目前已知川普上任后，将派马斯克与印度裔企业家拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共掌政府效率部，但不清楚巴农是否将出任相关政府职位。

许多商人纷纷聚集到川普的圈子里，附和马斯克提倡的自由主义与小政府观点，但这些寡头势力崛起已引发川普传统支持者不满。两派人马近来争论焦点之一为应否开放更多技术性外国劳工申请H-1B签证。

马斯克、拉马斯瓦米和许多科技界领袖纷表态力挺开放，认为有助为企业带来重要人才，却引来反对移民的保守派大力抨击。

印度裔的拉马斯瓦米对他所谓「美国文化」无法恭维，认为这反映「长期以来过于崇尚平庸，而非卓越」。

然而共和党籍联邦众议员盖兹（Matt Gaetz）在社媒贴文开炮：「我们欢迎科技佬们因害怕孩子的性别被小学3年级导师恶搞而来投奔我们…但我们可没请他们来拟定移民政策。」两派间的裂痕恐让川普推动「让美国再次伟大」（MAGA）的施政前先自缚手脚。