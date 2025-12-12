白宫官员齐开炮 加大批评CNN力道

（法新社华盛顿11日电） 白宫今天加强对美国有线电视新闻网（CNN）的批评力道，CNN目前正处于华纳集团出售案核心，美国总统川普在政治与家庭两方面均深陷其中。

高级官员纷纷附和川普经常发表的反媒体言论，白宫通讯主任张振熙（Steven Cheung）今天在社群网站X写道：「CNN=胆小鬼新闻网（Chicken News Network）」。

他指责CNN懦弱，未邀请川普顾问米勒（Stephen Miller）受访，「大概是因为害怕米勒会教训他们。」

美国副总统范斯（JD Vance）随后转发这篇贴文并补充说：「如果CNN想成为真正的新闻网，就应该播出我们政府的重要声音。」

根据福斯新闻（Fox News）今天报导，CNN发言人表示欢迎米勒再来上节目。

CNN发言人表示：「作为一家新闻机构，我们对报导哪些新闻以及何时报导，拥有编辑决策权，这取决于当天的新闻重点。我们期待未来在新闻需要时，再次邀请米勒参与。」

川普政府对CNN最严厉的攻击来自白宫官方帐号「快速反应47」（Rapid Response 47）。此帐号发文攻击CNN知名记者柯林斯（Kaitlan Collins），称她「不是记者，而是民主党传声筒」。

川普昨天以类似方式质疑另一名CNN记者，「你知道你为民主党工作，对吧？你基本上就是民主党助手。」

CNN尚未就这些指控发表公开评论，这间电视台过去回应有关其政治偏见的批评时，始终坚称致力于客观公正的新闻报导。

CNN成立于1980年，目的是提供全球电视新闻报导。目前它隶属待价而沽的华纳兄弟探索集团（Warner Bros. Discovery），此集团正处于串流巨人Netflix与派拉蒙天空之舞集团（Paramount Skydance）争购核心。

派拉蒙方面系由执行长大卫．艾里森（David Ellison）领军，他是川普盟友、甲骨文（Oracle）创办人赖瑞．艾里森（Larry Ellison）之子。川普女婿库许纳（Jared Kushner）也透过其投资公司加入派拉蒙阵营。

另一方面，在Netflix提案下，华纳兄弟探索集团将在其影业与串流媒体业务出售给Netflix前，先行分售CNN与其他有线新闻资产。