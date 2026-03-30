白宫新宴会厅下方将建大型综合设施 川普：施工顺利

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普今天表示，美军计划在他于白宫新建的豪华宴会厅下方兴建一个大型设施。

川普在总统专机「空军一号」（Air Force One）上对记者说：「军方正在宴会厅下方建造一个庞大的综合设施，目前正在施工，一切都很顺利，进度超前。」

他补充说：「这是相关计画的一环，宴会厅基本上成了下方设施的遮棚。」但他并未针对这项前所未见的安排做出进一步说明。

川普指出，这项计画之所以于最近被披露，是「因为一场愚蠢的诉讼」。

去年10月，前房地产开发商川普为建造一座可举办活动与大型国宴的全新宴会厅，拆除白宫标志性的东厢（East Wing）。

川普经常详细谈及这项建设工程，但到目前为止，相关工程尚未经过华府历史建筑与城市规画的繁琐审查程序。

川普最近在一场记者会上表示：「我们使用的缟玛瑙和石材都非常惊人。」

这个豪华宴会厅的工程规模持续扩大，私人资助的预算也从2亿美元翻倍至4亿美元，成了过去一世纪来白宫最雄心勃勃的建设之一。

此外，川普也将甘乃迪表演艺术中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）改名为「川普－甘乃迪中心」（Trump-Kennedy Center），并计划在华盛顿建造一座灵感源自巴黎凯旋门（Arc de Triomphe）的宏伟拱门。（编译：刘文瑜）