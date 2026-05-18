白宫祈祷会突显基督教民族主义 挨批边缘化其他宗教

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（法新社华盛顿17日电） 白宫今天主办一场大型宗教祈祷活动，美国总统川普、众院议长和国防部长都对广大群众发表谈话、朗读经文；批评者质疑，活动明显展现基督教民族主义，不符政教分离原则，其他宗教被边缘化。

这一整天的户外活动在华府国家广场（National Mall）举行，是美国建国250周年系列庆祝活动之一，号召「将基督教原则的国家理念恢复起来」。与会者随着基督教音乐歌唱与摆动，聆听牧师发言，总统川普、副总统范斯（JD Vance）、联邦众议院议长强生、国防部长赫格塞斯等都透过视讯致词。

川普在简短影片中朗读了一段圣经经文：若人民「寻求我的面，离弃他们的恶行」，上帝将「医治他们的土地」。

众院议长强生（Mike Johnson）则为他所谓的「邪恶意识形态」献上祷告。

法新社报导，「强悍的基督教民族主义」将国家与基督教结合一体，自川普重返白宫后，这已成为主流观点，而福音派人士也是川普最坚定的支持者。

防长赫格塞斯（Pete Hegseth）属保守的福音派教会，他在伊朗战事作简报时，经常使用强烈的宗教语言而引人注目。

美国宪法明文禁止以单一宗教为国教，并明确保障各种信仰的表达。

以往历任总统也经常出席宗教性集会，但今天这场活动规模之大，加上国会议长、许多部会首长都参与，显得格外特殊。

法新报导，今天出席名单上有近20名「信仰领袖」都是福音派新教人士；只除了犹太教拉比与已退休的天主教大主教为例外。

德州基督教学府贝勒大学（Baylor University）教授裴利（Sam Perry）表示：「将某种民族主义与特定保守派基督信仰结合，并非是破天荒之举…但这次由川普政府主导、规模如此庞大，则是前所未有。」

对于主办单位网站声称，这次祈祷活动欢迎「各方美国人」参与，但北佛罗里达大学（University of North Florida）宗教研究教授殷格索（Julie Ingersoll）认为，从这场活动的发言人名单已显露出讯息，「这些人才是所谓的主流美国人，其他人都被边缘化。」

华府国家广场长达3公里，连结美国国会大厦（US Capitol）到林肯纪念堂（Lincoln Memorial），是集会和抗议活动的着名场地；1963年华府大游行聚集了25万人，聆听人权斗士马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）发表「我有一个梦」的演说，那是美国史上的名场面。（编译：纪锦玲）