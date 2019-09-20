那些未持有瑞士护照的人，不能在联邦选举中投票；但部分州-尤其是瑞士法语区的某些州，授予外国人针对地方行政区的部分议题以投票权。 (Keystone)

还有不到一个月的时间，瑞士就将举行议会选举，瑞士资讯swissinfo.ch特意了解了一下瑞士常驻人口中被剥夺了选举权的那三分之一居民的群体。在瑞士生活的外国人、精神残障人士、囚犯和其他少数族裔，拥有着怎样的投票状况呢？



在上届的2015年瑞士大选(英)外部链接中，528万名居民有权投票，占833万总人口的63%。那么其余的37%都是些什么人呢？

我们将对社会中的各群体做一次审视，看看他们是否能在联邦、州与地方行政区三个政府层面参加投票。



外国人 信息框结尾

瑞士总人口的四分之一(多语)外部链接没有瑞士国籍，如果一个人没有瑞士籍，那么就不能参加联邦层面的投票(因此也无法参与议会选举)-即使此人出生在瑞士或已在瑞士生活了50年。约35万在瑞士出生的人没有瑞士国籍。

一般说来，如果一名外国人在瑞士的某个行政区居住了一定时间，那么法语区的大多数州会给予他们地方行政区层面的投票权，而纳沙泰尔州(Neuchâtel)和汝拉州(Jura)还允许他们参加本州事务的投票(多语)外部链接。

在允许外国人投票(多语)外部链接这件事上，德语区各州则要保守得多。巴塞尔城市半州、外阿彭策尔半州(Appenzell Outer Rhodes)和格劳宾登州(Graubünden)允许下属行政区给予外国人投票权，但实际上很少有行政区真会这么做。

双国籍人士 信息框结尾

在15岁以上的瑞士人当中，近20%(多语)外部链接拥有至少一个外国国籍，主要为德国、法国或意大利国籍。而日内瓦州近半数的人口拥有至少两国护照。双重国籍(多语)外部链接并不影响在瑞士的投票权。

海外瑞侨 信息框结尾

约76万瑞士公民生活在海外(多语)外部链接。如果他们年满18岁，且在瑞士驻海外代表机构登记过，那么他们也能行使自己的政治权利(多语)外部链接。不过要作为选民，他们还必须在自己离开瑞士前居住过的最后一个行政区里登记在册，要是他们从未在瑞士生活过，那么就要到原籍所在地(多语)外部链接进行登记。

某些州(多语)外部链接允许海外瑞侨参加州与地方层面的投票，要了解更多信息，请联系相应州的有关部门(多语)外部链接。



未成年人 信息框结尾

虽然参加联邦投票须至少年满18岁(英)外部链接(1991年前须年满20岁)，但从理论上讲，每个州可自行决定是否给予未成年人对州事务的投票权。而实际上只有拥有4万人口的格拉鲁斯州(Glarus)允许16和17岁未成年人参加州和地方事务的投票。截至2018年底，瑞士人口中有18%尚不满18岁。

囚犯 信息框结尾

跟英(英)外部链接美(英)外部链接等国不同(其中美国甚至在公民出狱后仍会限制其投票权)，锒铛入狱也不能改变一个人在瑞士的投票权利。法、德、意、荷等其他欧洲国家则会通过特殊的法院指令，剥夺囚犯的投票权。

精神残障人士 信息框结尾

按照瑞士官方解释(多语)外部链接，如果某位公民“由于长期缺乏判断能力而需他人监护(且未出于此原因被指定代理人代表该人)”，那么这个人就没有瑞士的投票权。

大约1.5万人(多语)外部链接属于这种情况。有关部门会基于个案，单方面决定某个人是否需要监护，对随之而来的政治权利的损失，此人不能提出上诉。不过，话虽如此，沃州、日内瓦州和提契诺州的精神残障人士依然可以上法庭讨回自己的政治权利，但只限于州和地方层面的投票权。

上了年纪、生了重病或是身患残疾，无法自主填写选票的公民，也有权行使政治权利。各州要保证下属行政区都要为其提供必要的协助。

女性 信息框结尾

在瑞士，女性当然能投票！不过女性从1971年起才能参加联邦一级的选举，而在内阿彭策尔半州(Appenzell Inner Rhodes)，女性更是要等到1990年才能参与该州各项事务的投票(英)外部链接，

虽然瑞士那么晚才给予女性选举权，成了最后一批“大男子主义”国家之一，但这却是个全由男性参与的公民投票的结果，就此而言还是世界第一呢。



voting vid Video on voting in Switzerland

投票在瑞士 在瑞士，投票并非强制性义务(沙夫豪森州除外，该州规定18-65岁公民必须投票，如无合理理由未参加投票者，则须支付6瑞郎的罚款)。 约三分之二的瑞士居民有投票权，但只有不到一半的人会行使这一权利。 瑞士选举权简介：“如果您拥有瑞士国籍，年满18岁，在瑞士居住，并未由于长期缺乏判断能力而需他人监护(且未出于此原因被指定代理人代表您的)，那么您能够参加联邦、州和地方行政区层面的投票，也能发起和签署全民公决与人民动议。” (来源：ch.ch外部链接) 信息框结尾





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