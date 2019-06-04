民主的胜利：3月底埃克雷姆·伊马姆奥卢赢得了伊斯坦布尔市长的选举。然而独裁者埃尔多安马上予以回击，宣布选举无效。6月23日，反对党候选人伊马姆奥卢能不能胜利回归呢？

独裁依然在世界横行。全球民主研究网络V-Dem推出的最新报告，将此展示得淋漓尽致。与此同时，地方民主蓬勃发展，参与率逐步提升。请看本文分析。

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V-Dem(英)外部链接的最新年报打破了人们的最后一丝幻想。这份全球的比较研究显示，去年世界上24个民主国家仍然在具有专制色彩的统治之下。

这些国家中有的人口众多，如印度、美国和巴西，所带来的结果便是：世界上1/3人口的民主权利遭到了损害(德)外部链接，瑞士资讯swissinfo.ch在为5月23日于瑞典Göteborg发布该研究而特意准备的前期报告中确认了这点。

来自170个国家的3000多位学者均对此表示认同：他们依照 470项民主标准对200多个国家进行了系统评估。

他们收集了2700万条数据，其时间跨度甚至起始于1789年法国大革命的爆发。因此与其他的民主比较研究相比，例如经济学人的民主排行(德)外部链接，或者Bertelsmann的民主质量报告(德)外部链接，Göteborger的研究者可以为世界民主描绘出一个更准确的形象。



通过对这一更长时间段进行更全面、深入的研究，V-Dem的学者们总结出一条：民主还是在朝好的方向发展，只不过原因与我们想象的不同。虽然最新研究确认，民粹主义独裁仍在许多国家横行，且对基本的自由权利和民主机制造成了损害。

“但我认为，我们的研究结论中最令人兴奋的还是在于地方民主和民主的参与性，”V-Dem研究所副所长Anna Lührmann说：“城市里公民的参与为避免国家走向独裁提供了重要的动力”。

这远非一句空谈：因为V-Dem是唯一一家在全球范围内，既按照直接民主和市民社会标准，也按照地方及地区性民主标准收集数据的研究机构。根据得到的数据，V-Dem发布了“民主参与排名”。

瑞士在台湾和乌拉圭之前

V-Dem表示，过去10年间，公民对政治的影响力在22个国家有了显著增强(英)外部链接，仅在7个国家有所下降。

作为对比：在以法治国家标准为主推出的“民主自由排行”中，10年间有所改善的发达国家是21个、削弱的是24个。

在全球的“乐于参与”排行榜上，瑞士排名第一，紧随其后的是台湾和乌拉圭(见图表)。最近10年参与率有所增加的是秘鲁、保加利亚、尼泊尔、摩洛哥、亚美尼亚和突尼斯。而所有这些国家都主要是因为地方民主得到了加强。

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有趣的是，在许多民主排名中位居前列的北部国家，如挪威、瑞典和芬兰，在参与率排名中并未进入前25。而联邦制国家如澳大利亚、奥地利和加拿大则排名靠前。



地方参与作为反独裁的保险杠

这一关系很明确：直接民主举措和地方的自治法是反对专制侵权的保险杠。举2个例子：其一是土耳其最大城市、拥有1500万人口的伊斯坦布尔市市长选举。6月末，应总统埃尔多安(Recep Tayyip Erdoğan)的要求，伊斯坦布尔将重选市长。

这是在反对党候选人取得胜利后提出的。我们将会看到，地方民主在反对国家专制时，其力量到底是强是弱。

而在另一个拥有上百万人口的大城市，日本的大阪，近2000万民众将于明年参与公投，来决定两个地方行政区域的合并。

在起初持反对态度后，日本国家执政党-自由民主党的首相安倍晋三，向公民参与决策表示欢迎。这里体现出的就是地方民主所取得的重要成就，在国家层面也产生了影响。

这仅仅是两个例子，说明公民参与地方政治，正对世界范围内的民主发展起着越来越重要的作用。然而确切的结论，还要由V-Dem的学者通过现有数据来证明。



保护人权，加强参与

同样的：那些在最近10年“参与率排行榜”上殿后的国家，V-Dem对他们来年的民主预测都给予了负面评价。

例如匈牙利。大约10年前，公民权在那里得到了较好的保障。但随着青民盟(Fidesz-Partei)掌权、欧尔班(Viktor Orban)成为总理，直接民主的基石和地方自治都得到了明显削弱，与此同时，却向民粹主义专制敞开了大门。

为了让几十年来现代代议制民主所取得的空前胜利继续走向成功，有2点还要注意：法治国家的保护和人权在各国及国际上的保障；还有在当地、地区内和世界范围内对直接民主和民主参与的推进。



本文仅代表作者观点，与瑞士资讯swissinfo.ch的立场无关。

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(翻译：宋婷)

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