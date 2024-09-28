真主党领袖身亡 以色列称战斗未结束

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（法新社贝鲁特28日电） 黎巴嫩政治与军事组织真主党今天证实领袖纳斯拉勒遇害身亡。以色列稍早表示，已在昨天一场锁定黎巴嫩首都贝鲁特南部的空袭中「消灭」他，但对抗真主党的战斗还没结束。

真主党（Hezbollah）今天发布声明表示：「真主党总书记纳斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）领导战友约30年，现已加入伟大且不朽的殉道伙伴。」

声明证实，「在奸诈的犹太复国主义者空袭贝鲁特（Beirut）南郊之后」，纳斯拉勒与组织其他成员遇害身亡。

以色列军机昨夜至今晨轰炸贝鲁特南部及郊区，这是2006年以色列上次与真主党作战以来，锁定真主党据点的最密集攻击。

真主党公布纳斯拉勒的死讯后，法新社记者在贝鲁特市中心听见一名路人大叫「我的老天」，还有一名女子当街落泪。

真主党是「抵抗轴心」（Axis of Resistance）一员，这个联盟由伊朗在中东各地支持的团体组成，也包括巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）。

哈玛斯就纳斯拉勒殉难表达哀悼，并声援真主党弟兄。声明写道，哈玛斯「用最强烈的言词谴责犹太复国主义者的野蛮侵略并锁定住宅…我们认为这是一种懦弱的恐怖主义行为」。

伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanani）也在社群媒体X贴文哀悼纳斯拉勒之死，表示「抵抗力量领袖纳斯拉勒的荣耀之路将延续下去，如果真主保佑，他的神圣目标将在圣城（耶路撒冷）解放中实现」。

除了纳斯拉勒，以军发言人修夏尼（Nadav Shoshani）今天在线上记者会中也说，「大多数」真主党高阶领袖都被击毙。

他表示，以色列对抗真主党的战斗还没结束，「真主党还有火箭弹和飞弹」，而且具备同步发射的能力，据信真主党拥有「数以万计的火箭弹」。

以军希望纳斯拉勒之死能让真主党改弦易辙，目前以色列正处于高度警戒状态。

黎巴嫩一名维安官员告诉法新社，以色列今天又发动空袭，击中真主党在贝鲁特南部据点的一栋建筑物。