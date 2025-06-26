苏黎世联邦理工学院稳居欧洲境内高校榜首

相关内容 瑞士人希望有强大军队，同时加强与北约关系 此内容发布于 苏黎世联邦理工学院(ETHZ)军事科学院(ACAMIL)和安全研究中心(CSS)联合发布的《安全2025》(Security 2025)调研发现，瑞士民众支持义务兵役制度，并倾向于加强与北约的纽带。 更多阅览 瑞士人希望有强大军队，同时加强与北约关系

相关内容 四分之一的瑞士人常感压力重重 此内容发布于 瑞士有四分之一的人表示自己“经常或几乎总是”处于压力之下。而在30岁以下人群中，这一比例更高，已达40%。 更多阅览 四分之一的瑞士人常感压力重重

相关内容 瑞士国家公园借助人工智能探秘野生动物的秘密生活 此内容发布于 研究人员正在瑞士国家公园利用人工智能研究野生动物的行为。他们希望了解鹿、狐狸等动物在人类不在场的情况下都会做些什么。 更多阅览 瑞士国家公园借助人工智能探秘野生动物的秘密生活

相关内容 瑞士必须为负利率回归做好准备 此内容发布于 刚刚过去的5月，瑞士通胀水平达到四年来最低的-0.1%，加之瑞郎的坚挺，瑞士可能回归负利率时代。 更多阅览 瑞士必须为负利率回归做好准备

相关内容 瑞士议会联邦院希望简化武器出口及再出口程序 此内容发布于 瑞士战争物资出口将更加简化。瑞士议会联邦院日前决定对来自25个西方国家的申请给予事先授权(prior authorisation)，并希望允许这些国家在无需授权的前提下二次出口瑞士制造的设备。 更多阅览 瑞士议会联邦院希望简化武器出口及再出口程序

相关内容 茜茜、维多利亚与查尔斯：瑞士与欧洲王室的百年关系 此内容发布于 自19世纪以来，瑞士便与欧洲王室保持着密切的关系，尤其在贵族们把瑞士当作度假胜地的年代。而苏黎世国家博物馆(National Museum)近日推出的新展，回顾了各国王室造访瑞士的历史，以及瑞士民众对这些访问的反应。 更多阅览 茜茜、维多利亚与查尔斯：瑞士与欧洲王室的百年关系

相关内容 瑞士人对欧洲的认同感低于邻国 此内容发布于 一项最新调研显示，大多数瑞士人首先将自己视为瑞士人。根据市场调研机构舆观(YouGov)瑞士分部的调研，只有4%的瑞士人表示自己首先是欧洲人。 更多阅览 瑞士人对欧洲的认同感低于邻国

相关内容 瑞士银行：安全性获赞，利率被批评 此内容发布于 瑞士客户对银行的安全性及网上银行服务非常满意，但对过低的利率和超高的费用提出批评。 更多阅览 瑞士银行：安全性获赞，利率被批评

相关内容 瑞士酒店业创下冬季留宿纪录 此内容发布于 刚过去的这个冬季成为瑞士酒店业史上表现最佳的一个冬季，去年11月至今年4月底共登记了1850万留宿夜数。 更多阅览 瑞士酒店业创下冬季留宿纪录