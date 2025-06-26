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苏黎世联邦理工学院稳居欧洲境内高校榜首

苏黎世联邦理工学院仍然是欧洲境内最好的大学。
苏黎世联邦理工学院仍然是欧洲境内最好的大学。 Keystone-SDA

最新一期的《QS世界大学排名》榜单中，三所瑞士大学再次跻身欧洲百所顶尖大学之列。不过，在国际比较中，瑞士大学表现仍略逊一筹。

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根据国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds(QS)刚刚发布的年度世界大学排名，苏黎世联邦理工学院再次获选欧洲最佳大学，在全球排行榜中位列第7。

《QS世界大学排名》(QS World University Rankings)是英国一家私人公司Quacquarelli Symonds所发表的年度大学排行榜。QS自2004年起与《泰晤士高等教育》合作，有系统地对世界头500所大学进行排名(即泰晤士高等教育-QS世界大学排名)。2010年双方拆分合作后，QS公司以固有的方式继续公布自家的排行榜。榜单涵盖世界综合与学科，另有亚洲、新兴欧洲与中亚地区、拉丁美洲、阿拉伯地区、金砖五国共五个持不同准则的地区排名。其获评为世上最受注目的大学排行榜之一。

洛桑联邦理工学院排在第22名，较去年上升4位；苏黎世大学排在第100名，较去年上升9位。

大学排名有升有降

共有十所瑞士高校接受了评估。与去年相比，两所保持了之前的位置，三所提升了名次，五所排名出现下滑。

除苏黎世大学和洛桑联邦理工学院外，洛桑大学今年也较前一年提升了12位，目前排在第212位。

日内瓦大学仍排在第155名。名次下滑的大学分别是巴塞尔大学(第158名)、伯尔尼大学(第184名)、弗里堡大学(第642名)、瑞士意大利语区大学(Università della Svizzera italiana)(第473名)以及苏黎世应用科技大学(第801-850名)。

英语为主要语言的国家领跑排行榜

全球高校排名前三甲分别是麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology, MIT)、帝国理工学院(Imperial College London)和斯坦福大学(Stanford University)；牛津大学在最新排名中为第四名。

榜单前十名中，除了苏黎世联邦理工学院和排在第8位的新加坡国立大学(National University of Singapore)，全部都是来自英国和美国的高校。

QS公司表示，今年的排行榜涵盖超过1500所高校，是迄今为止规模最大的一次世界大学排名。

总计有72所中国内地高校进入本次QS世界大学排名，33所内地大学位列全球前500。北京大学和清华大学跻身全球前20，北京大学排名维持在全球第14名，清华大学相较去年上升3位，位列全球第17名。全球前100的中国内地高校还有复旦大学(全球第30名)、上海交通大学(全球第47名)和浙江大学(全球第49名)。

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