研究：一氧化二氮排放量攀升 控制全球暖化目标难达成

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（法新社雪梨12日电） 一项今天发表的大型研究报告发现，全球的一氧化二氮（nitrous oxide）排放量超乎预期，使得控制全球暖化的目标陷入危急。

这份报告引用全球数以百万计的大气测量数据，揭示与人类有关的一氧化二氮浓度急遽上升。

这样的结果令研究人员担忧人类在遏止一氧化二氮排放量上做得太少。一氧化二氮是一种强效温室气体，绝大部分源自农业制造。

科学家说，一氧化二氮使地球大气温度上升的效应是二氧化碳的300倍以上，且会存留超过1世纪。

「全球一氧化二氮预算」（Global Nitrous Oxide Budget）报告根据58名国际研究人员专业知识做出的统计显示，截至2020年的40年内，一氧化二氮排放量上升40%。

因此，在2022年，大气中的一氧化二氮浓度升至336ppb，比前工业化时代高出25%。

研究报告主要执笔人、波士顿学院（Boston College）的田汉勤（Hanqin Tian）表示，一氧化二氮上升幅度比联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）先前预测多出许多。

田汉勤指出，如果要把全球暖化限制在巴黎协定（Paris Agreement）制定的摄氏2度目标以内，就必须减少一氧化二氮排放量。

他说：「减少一氧化二氮排放量是唯一解方，因为目前尚无能从大气中消除一氧化二氮的技术。」

一氧化二氮又称为笑气，与二氧化碳和甲烷一样，是3种关键温室气体之一，会酿成人类造成的气候变迁。一氧化二氮也会污染土壤、水与空气，并消耗臭氧层。

田汉勤说：「如果我们还有机会避免最糟的气候变迁效应，全球温室气体正应该快速降至净零排放，但一氧化二氮排放量却在这时候增加。」

这份报告指出，农业是最大的罪魁祸首，在截至2020年的10年间，占了近3/4的人为一氧化二氮排放量。其他来源为化石燃料、废弃物与废水，还有生物质燃烧。

报告发现，在截至2020年的40年内，一氧化二氮的农业排放量上升67%，主要可归咎于以氮为基础的肥料与动物排泄物。

澳洲联邦科学与工业研究组织（CSIRO）首席研究员卡纳德尔（Pep Canadell）说，虽然全球正在实施遏止其他温室气体的政策，但一氧化二氮排放量实际上却不受限制地攀升。

共同主导这项研究的卡纳德尔接受法新社访问时说：「我们在遏止一氧化二氮上必须更积极，我们没有任何政策，付出的努力也非常有限。」

政府间气候变迁问题小组估计，一氧化二氮占了所有温室气体排放量的6.4%。这个数字预计将在未来数年攀升。

然而，这项新研究发现，如果要把全球暖化控制在摄氏2度以内，人为一氧化二氮排放量必须在2050年之前减少约20%。

报告提到，中国、印度、美国、巴西、俄罗斯、巴基斯坦、澳洲和加拿大是排放一氧化二氮最多的国家，部分原因是这些国家迅速增长的人口，以及对食品产业的需求攀升。