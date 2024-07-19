研究：庞贝古城覆灭 地震也是元凶之一

afp_tickers

2 分钟

（法新社罗马18日电） 根据今天发表的一份新研究指出，公元79年毁于维苏威火山（Mount Vesuvius）喷发的庞贝城（Pompeii），当时不少罹难者可能死于同时发生的地震。

这篇发表于学术期刊「地球科学前言」（Frontiers in Earth Science）的文章，对当代全球知名的考古遗址庞贝提出新看法，指称同时发生的一场或多场地震是导致建筑倒塌、居民罹难的原因之一。

文章称「我们的结论认为，火山喷发时伴随地震所造成的建筑物倒塌，应被视作另一造成古庞贝城死伤惨重的因素」。

考古学家估计，火山喷发造成15%至20%的庞贝人口丧生，他们大多死于大量火山气体和火山灰覆灭城市造成的热冲击。

火山灰掩埋庞贝城后，完美保存当时的住宅、公共建筑、物品甚至人类，直至16世纪末被发现。

2023年5月，考古学家发现2副男性骸骨，死因似为遭倒塌城墙砖瓦砸中的外伤，而非热冲击、火山气体和火山灰。这项发现为研究增加珍贵的新资料。

其中一具骸骨被发现时呈左手高举，像在保护头部的动作。

这份新研究的作者们指出「值得注意的是，这类外伤和现今因地震受伤的伤者类似」认为城墙倒塌是因地震而非火山喷出的落石和碎片击毁。

文中称「用更全面的角度审视整个庞贝城，这两名死者的死因应不限于地震引发建物倒塌产生的伤亡，这点应是合理假设」，因此建议应由考古与地震学家携手，就火山与地震两方面的交互作用展开多重学科的研究。