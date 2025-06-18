碉堡克星为美干预以伊冲突武器选项

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（法新社华盛顿18日电） 威力强大的美国碉堡克星炸弹是能摧毁位于地下深处伊朗核设施的唯一武器，一旦美国总统川普选择在军事上支持以色列，它将成为武器选项。

重达3万磅（约1万3607公斤）的GBU-57巨型钻地弹（GBU-57 Massive Ordnance Penetrator）能穿透地下深达200英尺（61公尺）后才爆炸。尽管以色列宣告阻止伊朗发展核弹的目标，武器库却没有这种炸弹。

●为何是这种炸弹？

以军不到一周内就剿灭伊朗军事指挥高层、毁损为数众多地面设施，但却引发更多疑问。

立场偏保守的华府智库捍卫民主基金会（Foundation for Defense of Democracies）伊朗计画主任塔勒布鲁（Behnam Ben Taleblu）说道：「伊朗政权的飞弹库存、发射器、军事基地、生产设施、核科学家、军事指挥管制已蒙受严重打击。」

塔勒布鲁指出：「但以色列对伊朗核计画核心进行打击的有效性如何，仍深受质疑。」

他表示，位在伊朗中部、地下约300英尺（约91公尺）深的福尔多（Fordo）核设施才是众所瞩目焦点。 美国陆军退役中将、智库兰德公司（Rand Corporation）国防研究员史瓦兹（Mark Schwartz）坚称，只有美国才具备运用传统武器摧毁这种设施的能力。他所说的「传统能力」就是非核弹的GBU-57炸弹。

●GBU-57威力如何？

美国军方表示，又称巨型钻地弹的GBU-57能够穿透地下深达200英尺之后才爆炸，期间可穿过岩石和混凝土。这有别于通常在即将撞击或撞击时引爆酬载的飞弹或炸弹。

位于华府的政策研究机构战略暨国际研究中心（Center for Strategic and International Studies）飞弹防御研究员达格林（Masao Dahlgren）指出，为了摧毁那些深埋地下的目标，这些武器需要采用相当厚的硬化钢外壳，使其能打穿岩层。

达格林提到，6.6公尺长的GBU-57巨型钻地弹使用特制引信，因为「炸药必须不会在巨大冲击和压力之下立刻爆炸」。

这款炸弹于2000年代初期开始设计，2009年美军向波音公司（Boeing）订购20枚。

●GBU-57如何部署？

美军B-2匿踪轰炸机是唯一具有搭载GBU-57能力的飞机。法新社分析美国星球实验室公司（Planet Labs）提供的影像，部分B-2轰炸机曾于5月初部署印度洋狄耶戈加西亚岛（Diego Garcia）上的美英联合军事基地，不过到6月中旬已不再部署。

具长程飞行能力的B-2能从美国一路飞到中东地区进行轰炸。达格林指出，这么做早有前例可循。

每架B-2可以搭载2枚GBU-57。兰德公司研究员史瓦兹表示，打击伊朗核设施的任务可能需要多架B-2进行。

他还说，以色列在伊朗建立的空中优势，降低了B-2可能面临的风险。

●可能后果为何？

捍卫民主基金会的塔勒布鲁表示，一旦进行如此干预，将「给美国带来许多政治包袱」。但他同时强调，碉堡克星炸弹并非因应伊朗核计画的唯一办法。

他指出，在不用GBU-57，又没有外交解决之道的情况，以色列可能攻击进入福尔多等地下核设施的管道，「试图打击入口、尽其所能予以摧毁、切断供电」，并采取他们已经对纳坦兹（Natanz）核设施所做的其他措施。