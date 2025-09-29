The Swiss voice in the world since 1935

神像工艺+AI神助攻 印度杜尔加女神节推陈出新

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社加尔各答29日电） 数百万印度东部大城加尔各答的居民，本周将庆祝已有千年历史的印度教节日「杜尔加女神节」（Durga Puja），届时将举行街头派对，并在精心搭建的棚屋中膜拜神像。

如今，古老神圣的传统正日益与数位化和未来感互动交融，因为极受欢迎的人工智慧（AI）应用程式正帮助人们产生新的设计灵感。

制陶匠保罗（Monti Paul）一边欣赏着他的杜尔加女神像一边说：「工匠们现在使用AI来寻找新的设计，这有助他们与时俱进。」

神像以铁丝和稻草为框架，外覆黏土制成，并涂上霓虹和蓝色粉彩，描绘这位十臂三眼的女神骑在狮子上，同时斩杀一个水牛恶魔的场景，庆祝正义战胜邪恶。

现年70岁的保罗，手艺是学自父亲，一如其他数百名居住在库玛图利（Kumartuli）狭窄小巷中的陶匠般。库玛图利作为神像制作中心已有数百年历史。

加尔各答人口超过1500万。每年当地都会举行为期十天的艺术、音乐和虔诚庆祝活动，这场盛事已被联合国教科文组织（UNESCO）列进人类「非物质文化遗产」名录。

庆典的核心是由数千个社区俱乐部委制的工艺复杂神像，以及临时搭建供作庙宇的棚屋。许多神像和棚屋还反映从政治到流行文化等当代主题。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团