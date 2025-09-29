神像工艺+AI神助攻 印度杜尔加女神节推陈出新

（法新社加尔各答29日电） 数百万印度东部大城加尔各答的居民，本周将庆祝已有千年历史的印度教节日「杜尔加女神节」（Durga Puja），届时将举行街头派对，并在精心搭建的棚屋中膜拜神像。

如今，古老神圣的传统正日益与数位化和未来感互动交融，因为极受欢迎的人工智慧（AI）应用程式正帮助人们产生新的设计灵感。

制陶匠保罗（Monti Paul）一边欣赏着他的杜尔加女神像一边说：「工匠们现在使用AI来寻找新的设计，这有助他们与时俱进。」

神像以铁丝和稻草为框架，外覆黏土制成，并涂上霓虹和蓝色粉彩，描绘这位十臂三眼的女神骑在狮子上，同时斩杀一个水牛恶魔的场景，庆祝正义战胜邪恶。

现年70岁的保罗，手艺是学自父亲，一如其他数百名居住在库玛图利（Kumartuli）狭窄小巷中的陶匠般。库玛图利作为神像制作中心已有数百年历史。

加尔各答人口超过1500万。每年当地都会举行为期十天的艺术、音乐和虔诚庆祝活动，这场盛事已被联合国教科文组织（UNESCO）列进人类「非物质文化遗产」名录。

庆典的核心是由数千个社区俱乐部委制的工艺复杂神像，以及临时搭建供作庙宇的棚屋。许多神像和棚屋还反映从政治到流行文化等当代主题。