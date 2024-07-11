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瑞士对人工智能导致失业的忧虑最低

瑞士人最不担心人工智能抢工作。
瑞士人最不担心人工智能抢工作。 Keystone-SDA

人工智能(Artificial intelligence, AI)正在影响着人们的日常生活。很多瑞士人都接触过人工智能，包括在工作中的运用。不过，在瑞士，很少有人担心这项新技术会导致失业。

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Keystone-SDA

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根据国际咨询机构安永会计师事务所(EY)7月9日公布的首份“欧洲人工智能晴雨表”(European AI Barometer)，82%的瑞士雇员使用过人工智能。该比例仅次于西班牙(84%)，排在第二位。排行榜末位的两个国家分别是荷兰(66%)和德国(67%)。共有来自9个欧洲国家的4700余名雇员接受了此次调查。

一半以上的瑞士受访者(59%)认为，人工智能将会或正在给他们的工作带来影响。同时，65%的人预计，人工智能会取代他们部分的工作。不过，仅有57%的受访者担心会为此丢掉工作。葡萄牙人则不这样认为，80%的人认为人工智能威胁到了自己的工作。

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