艾滋病毒：一名日内瓦男性似已被治愈

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每日小酌还是偶尔暴饮？瑞士人倾向于后者
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根据一项最新研究，在年满15岁的瑞士人里，每五个人中就有四个人饮酒，但每天都喝一点的人数却在减少。
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逾三分之二的瑞士人感到精疲力竭
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一项调研发现，瑞士人口中逾三分之二感到自己精疲力竭。只有15%的受访者认为自己的健康状态非常好。
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瑞士人生活在社会经济舒适圈
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根据瑞士智库GDI研究所(Gottlieb Duttweiler Institute)9月2日发表的一项研究，瑞士人很少有机会跨越年龄层次、财富阶层及教育背景接触到新朋友。不过，他们希望看到生活更加多样化。
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瑞士对性取向和性别认同的宽容度差异巨大
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原则上讲，宽容是大部分瑞士人重要的价值观。然而，无论是两性之间，还是根据各党派的政治倾向，对宽容本质的认识都存在巨大差异。
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1300余不同树种在瑞士城市安家
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瑞士联邦森林、雪和景观研究所在9月2日发表的研究中称，瑞士城市里生活着1300余种树种，多数都非本地树种。森林中的树种却仅有76种。
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苏黎世采取行动避免过度旅游
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苏黎世正在探索如何向外国游客推荐这座城市，同时又能避免其他欧洲城市已经出现的过度旅游困扰。
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欧洲年轻人使用安全套的频率降低
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世界卫生组织(World Health Organization, WHO)表示，近年来，欧洲年轻人使用安全套的频率大大降低。不过，瑞士是个例外。
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瑞士党派主席希望向雇佣外国员工的公司征税
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作为瑞士政府与欧盟(EU)谈判的一部分，自由民主党(FDP/PLR)主席蒂埃里·伯卡特(Thierry Burkart)公开支持对瑞士企业征收移民税。
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瑞士将从2025年起提高子女补贴和养老金
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从2025年起，瑞士的养老、遗属和残疾保险金将上调2.9%。政府将把最低养老金提高35瑞郎(约合人民币294元)，达到1260瑞郎(约合人民币10’565元)。
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瑞士机场获准使用人脸识别技术
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瑞士机场及航空公司获准对乘客进行人脸识别。政府希望允许在乘客办理相关手续时使用生物识别数据。
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