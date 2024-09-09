立足瑞士 报道世界
登录
新闻
科学

艾滋病毒：一名日内瓦男性似已被治愈

科研人员已对这名患者的病情缓解情况进行了调查，并希望对治愈艾滋病毒有更多新的认识。
科研人员已对这名患者的病情缓解情况进行了调查，并希望对治愈艾滋病毒有更多新的认识。 Keystone-SDA

知名科学期刊《自然-医学》(Nature Medicine)刊登的一篇文章证实，日内瓦一名感染人类免疫缺陷病毒(HIV，又称艾滋病毒)的患者已获治愈。日内瓦大学医院(HUG)周二(9月3日)宣布，该患者体内已经32个月未检测到艾滋病毒。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

这名男子在日内瓦接受了骨髓移植。全球只有七人被认为可能在骨髓移植后艾滋病毒感染得到治愈。在所有这些病例中，移植所用的骨髓都来自一名具有罕见的趋化因子受体5-Δ32(CCR5 delta 32)基因突变的捐赠者，人们已知这种突变可以使细胞自然抵抗艾滋病毒。

相关内容
AIdS campaign

相关内容

瑞士艾滋病感染病例继续下降

此内容发布于 2021年，瑞士感染人类免疫缺陷病毒 (HIV) 的人数继续减少。去年，瑞士联邦公共卫生局记录在案的新感染病例仅为318例，较20世纪90年代年均确诊率1’300例的记录大幅下降。

更多阅览 瑞士艾滋病感染病例继续下降

在日内瓦大学医院接受治疗的这名患者的特殊之处在于，移植到他体内的骨髓来自没有携带上述突变的捐赠者。尽管如此，在停止抗逆转录病毒治疗32个月后，在他体内仍然检测不到艾滋病毒。

在这篇专业文章中，科研人员现已对该患者的病情缓解情况进行了详细调查，并希望对治愈艾滋病毒有更多新的认识。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
32
35 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
51
73 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Alexandra Andrist

随身摄像机：良好执法的必备利器，抑或侵犯隐私的威胁？

您在居住地是否曾遇到过执法人员佩戴的随身摄像机？在您看来，警务执法人员使用随身摄像机的做法，会给公众与警察之间的关系带来怎样的改变？

参与讨论
19
19 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

瑞士人希望生活多样化，社会更融合。

相关内容

瑞士人生活在社会经济舒适圈

此内容发布于 根据瑞士智库GDI研究所(Gottlieb Duttweiler Institute)9月2日发表的一项研究，瑞士人很少有机会跨越年龄层次、财富阶层及教育背景接触到新朋友。不过，他们希望看到生活更加多样化。

更多阅览 瑞士人生活在社会经济舒适圈
瑞士人对宽容的理解大相径庭。

相关内容

瑞士对性取向和性别认同的宽容度差异巨大

此内容发布于 原则上讲，宽容是大部分瑞士人重要的价值观。然而，无论是两性之间，还是根据各党派的政治倾向，对宽容本质的认识都存在巨大差异。

更多阅览 瑞士对性取向和性别认同的宽容度差异巨大
瑞士城市拥有1300余种不同的树种。

相关内容

1300余不同树种在瑞士城市安家

此内容发布于 瑞士联邦森林、雪和景观研究所在9月2日发表的研究中称，瑞士城市里生活着1300余种树种，多数都非本地树种。森林中的树种却仅有76种。

更多阅览 1300余不同树种在瑞士城市安家
重新认识旅游业，确保可持续发展。

相关内容

苏黎世采取行动避免过度旅游

此内容发布于 苏黎世正在探索如何向外国游客推荐这座城市，同时又能避免其他欧洲城市已经出现的过度旅游困扰。

更多阅览 苏黎世采取行动避免过度旅游
世界卫生组织:欧洲年轻人安全套使用频率下降。

相关内容

欧洲年轻人使用安全套的频率降低

此内容发布于 世界卫生组织(World Health Organization, WHO)表示，近年来，欧洲年轻人使用安全套的频率大大降低。不过，瑞士是个例外。

更多阅览 欧洲年轻人使用安全套的频率降低
瑞士政府从2025年起提高子女补贴及养老金。

相关内容

瑞士将从2025年起提高子女补贴和养老金

此内容发布于 从2025年起，瑞士的养老、遗属和残疾保险金将上调2.9%。政府将把最低养老金提高35瑞郎(约合人民币294元)，达到1260瑞郎(约合人民币10’565元)。

更多阅览 瑞士将从2025年起提高子女补贴和养老金
瑞士政府表示，生物识别信息的使用可以免去乘客持纸质机票或电子登机牌的麻烦。

相关内容

瑞士机场获准使用人脸识别技术

此内容发布于 瑞士机场及航空公司获准对乘客进行人脸识别。政府希望允许在乘客办理相关手续时使用生物识别数据。

更多阅览 瑞士机场获准使用人脸识别技术

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
divers underwater having sex

相关内容

瑞士性教育制度获“健康证明”

此内容发布于 2月21日，联邦委员会正式通过一份独立报告，明确表示在教导青少年关于性发育的生理与心理等方面，瑞士的性教育制度达到了国际水准。

更多阅览 瑞士性教育制度获“健康证明”

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团