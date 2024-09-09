艾滋病毒：一名日内瓦男性似已被治愈

科研人员已对这名患者的病情缓解情况进行了调查，并希望对治愈艾滋病毒有更多新的认识。 Keystone-SDA

知名科学期刊《自然-医学》(Nature Medicine)刊登的一篇文章证实，日内瓦一名感染人类免疫缺陷病毒(HIV，又称艾滋病毒)的患者已获治愈。日内瓦大学医院(HUG)周二(9月3日)宣布，该患者体内已经32个月未检测到艾滋病毒。

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这名男子在日内瓦接受了骨髓移植。全球只有七人被认为可能在骨髓移植后艾滋病毒感染得到治愈。在所有这些病例中，移植所用的骨髓都来自一名具有罕见的趋化因子受体5-Δ32(CCR5 delta 32)基因突变的捐赠者，人们已知这种突变可以使细胞自然抵抗艾滋病毒。

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在日内瓦大学医院接受治疗的这名患者的特殊之处在于，移植到他体内的骨髓来自没有携带上述突变的捐赠者。尽管如此，在停止抗逆转录病毒治疗32个月后，在他体内仍然检测不到艾滋病毒。

在这篇专业文章中，科研人员现已对该患者的病情缓解情况进行了详细调查，并希望对治愈艾滋病毒有更多新的认识。