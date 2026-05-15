穿搭以马杜洛为灵感？卢比欧否认

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（法新社北京15日电） 美国国务卿卢比欧对于被美军活捉而遭到废黜的委内瑞拉前总统马杜洛毫无好感，受访时强调自己没有参考对方。

卢比欧（Marco Rubio）随总统川普专机前往中国途中，一张他身穿灰色耐吉公司（Nike）运动服的照片在网路上迅速爆红。

无论品牌或颜色，那套运动服都与马杜洛（Nicolas Maduro）遭到美军从睡梦中掳走、在直升机上被上手铐、蒙眼并戴上抗噪耳机的那张照片中所穿的Nike Tech Fleece系列服装极为相似。

白宫通讯主任张振熙（Steven Cheung）在社群媒体上贴文称，卢比欧「在空军一号（Air Force One）上穿着Nike Tech『委内瑞拉款』亮相！」

卢比欧首次针对这张爆红照片作出公开回应时，强调自己并非以马杜洛为灵感。

他在北京接受「NBC晚间新闻」（NBC Nightly News）专访，谈到马杜洛时说：「你知道吗，其实是他抄袭我，因为这套我早就有了。我意思是，我也不知道他什么时候买的。重点是，这只是一套运动服，穿起来很舒服。」

身为古巴裔美国人的卢比欧向来是拉丁美洲左翼阵营的坚定对手，并协助规划1月3日推翻美国长年死对头马杜洛的行动。