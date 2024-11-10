童书挨批轻视澳洲原住民 英国名厨奥立佛宣布停售

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（法新社雪梨10日电） 英国名厨奥立佛（Jamie Oliver）因为自己撰写的儿童读物遭批评为「抹杀、轻视澳洲原住民，并造成刻板印象」后，他已经宣布不再销售这本书。

奥立佛的童书「比利与史诗般逃亡」（Billy and the Epic Escape，暂译）叙述一群朋友在夏季冒险时，遇到一位在寄养家庭的原住民女孩被绑架的虚构故事。

英国「卫报」（The Guardian）昨天报导，这则故事引起一群原住民作家的愤怒，澳洲原住民教育机构「国家原住民和托勒斯海峡岛民教育公司」（NATSIEC）要求应撤下这本书。

NATSIEC告诉卫报，这本书「不尊重」原住民，并「造成澳洲原住民及其经历遭到抹杀、轻视，且形成刻板印象」。

澳洲曾实施延续至1970年代的同化政策，让数以千计的原住民和托勒斯海峡岛民被带离家园并安置于白人家庭中寄养，如今这段历史的原住民又称为「被偷走的一代」。

卫报也指出，这本书不正确使用原住民词汇。奥立佛挨批后表示，他对于冒犯到原住民感到「震惊」，为此自己「真心诚意」道歉。

他还说：「我从没有想要去曲解这个令人伤痛的问题。我跟出版商共同决定，要停售这本书。」

但截至今天这本书仍可在网路上买得到。

奥立佛在1999年因电视美食节目「原味主厨」（The Naked Chef）播出而崭露头角，之后他又主持了数个节目，并出版多本烹饪书籍。