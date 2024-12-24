类鸦片药品过量加拿大8年近5万死 芬太尼占大宗

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（法新社渥太华23日电） 加拿大卫生署今天表示，从2016年1月到2024年6月，加拿大有近5万人死于明显的类鸦片（opioid）药品过量，其中芬太尼（fentanyl）致死有越来越显着的趋势。

即将上任的美国总统当选人川普拿芬太尼流入作为对加拿大进口商品全面加徵关税的部分理由，也让芬太尼在加拿大流行的情况备受瞩目。

川普指控渥太华没有尽力阻止芬太尼流入美国，并说他将维持徵收25%关税的承诺不变，直到加拿大当局解决这个问题。

加拿大卫生署（Health Canada）今天通报，从2016年初到今年6月，共有4万9105例「明显的类鸦片药品中毒死亡」。

卫生署表示，今年截至目前，79%的类鸦片药品死亡与芬太尼有关，这个数字自从2016年以来已经增加39%。

加拿大当局承认国内芬太尼产量大幅增加。

加拿大外交部表示，美国、澳洲和其他地方查获加拿大生产的芬太尼，这显示国内生产超过需求，加拿大已成为芬太尼净出口国。

但专家不认为美国的芬太尼主要来自加拿大。

加拿大卫生署表示，今年到目前为止，每天平均有21人死于明显的类鸦片药品过量，其中72%是男性。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）