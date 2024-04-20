索罗门群岛大选 亲中总理苏嘉瓦瑞保住席位

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（法新社荷尼阿拉20日电） 太平洋国家索罗门群岛17日举行大选，根据官方统计，总理苏嘉瓦瑞保住席位，为这位亲中领袖筹组政府铺路。

索罗门群岛各政治领袖今天开始陆续从偏远的村庄前往首都荷尼阿拉（Honiara）。

69岁的苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）是中国在南太平洋最忠诚的盟友之一，先前矢言一旦连任掌权，将深化与北京的关系。

他很快将前往荷尼阿拉，他的团队将在当地与其他国会议员展开闭门谈判，争取组建执政联盟。

这场大选被标榜为索国一个世代中最重要的选举，部分被视为一场决定中国在索国地位的公投。

根据官方统计，苏嘉瓦瑞以259票的领先优势保住了他把持超过20年的国会席位。

苏嘉瓦瑞2019年担任总理后与台湾断绝长年的邦交，主张深化与北京的关系。

这个决定在一定程度上助长了2021年底爆发的大规模反政府暴乱。愤怒的民众当时试图闯入国会、在荷尼阿拉的中国城一带纵火，并企图烧毁苏嘉瓦瑞的寓所，不少店家也遭到打劫。

苏嘉瓦瑞看重2022年与中国的安全协议，中国据此派警队轮驻索罗门群岛。

美国积极制衡中国在太平洋地区势力。美国昨天表示，美方「已准备好持续与索罗门群岛当选的领袖及人民密切合作」。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）发布的声明并未提到苏嘉瓦瑞，而是祝贺索国进行了一场「井然有序且有效率的选举」。