纽奥良皮卡车冲撞人群酿15死 目击者目睹疯狂一幕

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（法新社纽奥良1日电） 美国纽奥良市今天凌晨发生皮卡车恶意冲撞人群事件，至少造成15人死亡，目击者描述「疯狂」的骇人场景，形容现场简直是「战区」。

美国联邦调查局（FBI）官员证实，至少有15人在这起事件中丧命。

18岁的帕森斯（Zion Parsons）告诉美国有线电视新闻网（CNN），他到纽奥良（New Orleans）历史悠久的法国区参加跨年活动，目前正急着联系一名在攻击中受重伤的朋友。

他说，当时一辆福特（Ford）F-150皮卡车穿越行人专用道朝他疾驶而来，「我只能说，就像是电影中会出现的画面」。

帕森斯说，这辆皮卡车冲撞人群，将他们撞飞。

他说，皮卡车驶过后，「到处都是遗体、血迹和垃圾」，受害者蜷缩在地上哭泣。

「宛如身处真正的战区，是我能形容最贴近现场画面的说法。」

另一名目击者柯斯兰（Jimmy Cothran）告诉美国广播公司（ABC），当他和朋友听见一些骚动时，立刻逃进一栋大楼。

他说：「我们抵达阳台后，看见了疯狂的一幕。」 他说，现场画面宛如电影场景，令人惊骇。

柯斯兰说，他数了数，有6人「显然已经死亡」，其他受害者「在身边无人的情况下大声呼救」。

柯斯兰说，此处没有路障阻止车辆进入这个人潮汹涌的地区。

此外，许多游客回忆起当下所做的决定帮助自己逃过一劫，但还是心有余悸。

从德州休士顿（Houston）来到纽奥良的杜瓦（Tessa Duvall）告诉法新社，跨年夜「大家都很开心，街道也很美」，她曾考虑要到波旁街（Bourbon Street）继续参加庆祝活动。

她说，但「我们决定保持低调，留在饭店里」，这个决定「可能救了我们一命」。

带着妻儿从佛罗里达州前来度假的琼斯 (Dave Jones) 说，刚过凌晨3时，他已经走回门口，接着皮卡车就冲撞人群。

他说：「我的意思是，我做了个简单的决定，『我要到街边摊贩那边买热狗吗？』但我决定不买了，所以我走进这里，否则我就会在事发现场。」

从阿拉巴马州莫比尔（Mobile）前来纽奥良的史崔克林（Michael Stricklin）夫妇告诉「纽约时报」，他们看见皮卡车加速驶向波旁街。

史崔克林的妻子说：「我们听到他猛踩油门的声音，然后传出撞击声，再来是尖叫声。这是一瞬间发生的事情，太可怕了，就像是恐怖电影里的场景。」

她说，年轻受害者的尖叫声一直环绕在她耳边，「我忘不了那个女孩的尖叫声」。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）