纽时：AI监管大转弯 川普政府考虑建立审查机制

afp_tickers

3 分钟

（法新社旧金山4日电） 「纽约时报」今天报导，美国总统川普政府正考虑在人工智慧（AI）模型公开发布前，将其纳入审查与监管机制，与先前主张放松AI监管的立场形成对比。

纽时报导，美国官员和知情人士透露，白宫正在讨论一项行政命令，拟成立一个由科技业高层与政府官员组成的工作小组，以评估针对新AI模型的潜在审查程序。

据悉，白宫官员上周已在会议中，向Anthropic、谷歌（Google）及OpenAI等企业高层简报部分相关计画。

此一政策转向，标志川普政府立场出现重大改变。

川普先前一贯主张放宽AI发展限制，撤销前总统拜登（Biden）时期的安全评估要求，并将监管视为削弱美国对中国竞争力的威胁。

拜登政府曾于2023年发布行政命令，要求AI开发者向政府提交安全测试结果，并指示联邦机构制定相关标准，但川普上任后不久即撤销这些措施。

然而，纽时报导指出，随着公众对AI影响就业、能源成本、教育及心理健康等领域的忧虑升高，加上国会跨党派议员关切，川普政府对AI发展采取低度干预的立场似乎出现转变。

纽时说，此一政策转变可能是受到旧金山新创公司Anthropic先进AI模型Mythos引发的安全疑虑所推动。

Mythos上个月问世，展现强大的软体漏洞侦测能力，恐为网路安全领域带来重大变革，因而暂缓公开发布。

根据报导，白宫官员希望避免AI恐被用于发动毁灭性网路攻击所带来的政治冲击，同时也在评估先进模型是否具备可供五角大厦和情报机构使用的能力。

一名白宫官员对纽时表示，外界对川普可能签署这道行政命令的讨论皆属「猜测」，并强调任何政策都将由川普亲自宣布。

白宫今年3月向国会提交AI政策建议，主张建立统一联邦法规以取代各州分歧的法律，以及保护儿童，同时减轻这项新兴技术带来的能源成本负担。（编译：刘文瑜）