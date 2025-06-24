纽约市长民主党初选今登场 前州长古莫对决曼达尼

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（法新社纽约24日电） 美国最大城市纽约市市长民主党初选今天登场。选民表示，未来的市长必须要能够与川普总统抗衡，并设法缓解当地高昂的生活成本。

据报导，目前约有12人正角逐纽约市长，其中领先者是先前因性骚案下台的67岁前纽约州长古莫（Andrew Cuomo），以及33岁纽约州众议员曼达尼（Zohran Mamdani），两人的竞争日益激烈。

今天党内初选的赢家将代表民主党出战11月的市长选举。在纽约市，注册民主党人人数是共和党人的3倍。

2021年8月，古莫遭纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）指控性骚扰11名女性，稍后他黯然下台。他的弟弟、前美国有线电视新闻网（CNN）主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）也同样因性骚指控离开主播台，另起炉灶。

短短4年之后，古莫于今年3月宣布竞选纽约市长，并获得不少支持。

竞选期间的大部分时间里，古莫一直占据领先地位，但近日部分民调显示，曼达尼正快速缩小他与古莫的差距，甚至以些微优势领先。

曼达尼在纽约州众议院代表人口多元的皇后区（Queens Borough），自我定位为进步派穆斯林。他还得到备受欢迎的左翼联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）和联邦众议员欧加修－寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）力挺。

有选民表示，纽约市需要1位了解当地复杂基础设施、诚实正直，或是能「与川普抗衡」的市长。