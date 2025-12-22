纽西兰宣布与印度签自由贸易协议 95%出口免关税

（法新社威灵顿22日电） 纽西兰政府今天表示，已与印度达成涵盖范围广泛的自由贸易协议，将取消纽西兰95%出口印度商品关税，但纽西兰执政联盟伙伴批评这项协议不利于纽西兰。

纽西兰贸易部长麦克雷（Todd McClay）表示，这项协议将于2026年上半年生效，可让纽西兰前所未有地进入印度14亿消费者的市场。

麦克雷说：「这项难得一见的协议，为纽西兰出口商在印度创造了前所未有的机会。」他还说，这项协议「将带来数千个就业机会，并使出口额增加数十亿元」。

由保守派国家党（National Party）领导的纽西兰联合政府，曾于2024年承诺将与印度谈判签署这项协议，先前执政的左派工党（Labour Party）政府未能促成这项协议。

然而，纽西兰外交部长皮特斯（Winston Peters），也是联盟伙伴纽西兰第一党（New Zealand First）党魁警告称这项协议「既非自由贸易，也不公平」。

他表示：「很遗憾的是，这对纽西兰来说是一项糟糕的协议，让步太多，尤其在移民方面，而对纽西兰人来说，所换取到的太少，包括乳制品领域也是如此。」

这项协议将简化部分印度籍劳工赴纽西兰工作的程序，包括每年为资讯与通讯科技、工程及部分医疗服务领域提供1667个临时工作签证。

协议还纳入打工度假方案，允许最多1000名18至30岁印度年轻人赴纽西兰工作与旅游，同时让印度学生每周可合法工作最长20小时。

皮特斯表示：「纽西兰第一党曾劝告联盟伙伴，不要仓促与印度签订一项品质低劣的协议，可惜这些呼吁最终未被采纳。」

但麦克雷表示，该协议确保纽西兰旅游和农村产业能有足够劳工。